DAÜ’de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Özel Paneli düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meclisi’nde görev yapan kadın milletvekillerinin katılımıyla panel gerçekleştirildi.



DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz İşçioğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Cumhuriyet Meclisi Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekilleri İzlem Gürçağ Altuğra ve Yasemi Öztürk, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Dr. Dt. Filiz Besim ile bağımsız milletvekili Ayşegül Baybars konuşmacı olarak yer aldı.

Panel ile toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların siyasetteki temsili ve kadın milletvekillerinin Cumhuriyet Meclisi'ndeki rolü gibi önemli konular ele alınarak deneyimler paylaşıldı.

Panele, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyesi Ersun Kutup, İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Besim, Uzaktan Eğitim Enstitüsü Müdürü ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ersun İşçioğlu, İşletme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Burak Erkut ile fakülte öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından sırasıyla milletvekilleri Filiz Besim, Yasemin Öztürk, İzlem Gürçağ Altuğra ve Ayşegül Baybars tecrübe ve deneyimlerini katılımcılar ile paylaştılar. Sunumların ardından gerçekleştirilen soru cevap bölümünden sonra Prof. Dr. Kılıç tarafından panelistlere katkılarından dolayı DAÜ’ye özgü hediye takdim edildi.

