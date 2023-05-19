DAÜ Turizm Fakültesi "Turizm Günleri" etkinliklerinin 24’üncüsü “Sıfır Atık ve Çevre” temasıyla yapılacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Turizm Günleri etkinliklerinin 24’üncüsü, bu yıl 22-29 Mayıs tarihleri arasında, “Sıfır Atık ve Çevre” temasıyla gerçekleştirilecek.

-Şef Ali Ronay gastronomide kariyer yolculuğunu anlatacak

DAÜ’den verilen bilgiye göre, 22 Mayıs Pazartesi günü, saat 10.30’da, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda, Ronay’s Deli Restaurant İstanbul’un sahibi Şef Ali Ronay, katılımcılara “Gastronomide Kariyer Yolculuğu” başlıklı seminer verecek.

Seminer sonrasında DAÜ Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı ile Pastacılık ve Ekmekçilik Programı’nın başarılı öğrencilerine yüksek şeref ve şeref sertifikaları takdim edilecek.

-Havacılık Sektörünün Geleceği ve Turizm İşletmeciliği Tartışılacak

DAÜ Turizm Fakültesi TH108 seminer salonunda, 23 Mayıs Salı günü, saat 11.30’da, Girne Üniversitesi Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Cengiz Mesut Bükeç tarafından “Havacılık Sektörünün Geleceği” başlıklı seminer verilecek.

Sonrasında Dubai Uluslararası Havalimanı Eski İstasyon Müdürü ve Yer Hizmetleri Uzmanı Farid Hazari, “Havalimanı Yer Hizmetleri” başlıklı seminer verecek. Diğer yandan sektörün önde gelen isimleri tarafından turizm ve otel işletmeciliği öğrencilerine kariyer yolculuklarıyla ilgili iki gün boyunca seminerler verilecek.

24. Turizm Günleri’nin ikinci günü, DAÜ Turizm Fakültesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı ile Turizm ve Otel İşletmeciliği 4 ve 2 yıllık programlarının başarılı öğrencilerine yüksek şeref ve şeref sertifikalarının takdiminin ardından sona erecek.

-Sahil temizlenecek

Saat 10.00’da ise Sahil Temizliği Projesi kapsamında DAÜ Deniz Tesisleri’ne (Beach Club) hareket edilecek ve burada sahil temizlenecek.

Saat 10.15’te Mağusa Suriçi Derneği (MASDER) Başkanı Serdar Atai ile MASDER Proje Asistanı Cemile Kocareis tarafından Çevre Temizliği semineri verilecek. Saat 11.00’de Deep Dive Diving Center’ın sahipleri Erol Adalıer ile Mine Adalıer katılımcılara sualtı temizliği ve tüplü dalış eğitimi verecek.

-perşembe pazarı ve gezi etkinlikleri

25 Mayıs Perşembe günü, 12.30 – 16.30 saatleri arasında, Sıfır Atık Projesi kapsamında, Gazimağusa eski Lemar bölgesindeki pazar yerinde Perşembe Pazarı kurulacak. Pazar yerinde satışı olmayan atık ürünlerin DAÜ Gastronomi Kulübü tarafından değerlendirilmesi ve ikramı gerçekleştirilecek.

Ayrıca, 25-26 Mayıs tarihlerinde çeşitli gezi etkinlikleri düzenlenecek. Katılımcılar, Güzelyurt – Lefke - Gemikonağı ve Yeşilırmak’a konaklamalı gezi gerçekleştirecek. Gezi kapsamında Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi, Aziz Mamas Manastırı, Güzelyurt Bandabuliya, Soli Antik Kent, tarihi Lefke ve Osmanlı Konakları ile Su Kemerleri, Cengiz Topel Anıtı, Lefke Barajı ve Yeşilırmak çilek bahçeleri ziyaret edilecek.

-Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne destek verilecek

29 Mayıs Pazartesi günü Turizm Fakültesi bahçesinde Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne destekte bulunmak amacıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek.

Etkinlikler saat 10.00’da başlayacak ve açılış konuşmaları gerçekleştirilecek. Ardından Turizm Fakültesi bahçesindeki çim alanda Şampiyon Melekler anısına voleybol maçları oynanacak.

Sonrasında Amerikan futbolu müsabakaları gerçekleştirilecek. Müsabakaların ardından katılımcılar kültürel stantlar ile yiyecek ve içecek stantlarını ziyaret edecek. Toplamda 70 adet standın yer alacağı etkinlikte çeşitli rekreasyon oyunları da oynanacak. Stantlardan toplanan tüm gelir Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak.