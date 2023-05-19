Putin'in sığınağın planları yayınlandı: Haftalarca hayatta kalmaya müsait

Geçtiğimiz günlerde Kremlin üzerinde infilak eden insansız hava aracı ve Moskova'nın suikast girişimi iddiasının ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Karadeniz kıyısındaki sığınağı bir kez daha gündeme geldi. Güçlendirilmiş beton tüneller, enerji ve su altyapısıyla haftalarca hayatta kalmaya müsait sığınağa ait planlar ABD medyasında yayınlandı.





Yüzlerce metre uzunlukta tüneller, beton sığınaklar, haftalarca hayatta kalınabilecek enerji ve su altyapısı. Ukrayna işgaliyle tüm dünyayı karşısına alan ve sık sık nükleer savaş tehdidi savuran Rusya Lideri Vladimir Putin'in Karadeniz kıyısındaki sığınağı, bir kez daha gündemde.

Krasnodar bölgesindeki Gelendzhik Sarayı'nın altında yer alan sığınağın detayları ABD medyasında yayınlandı. Putin’in lüks konutunda kilise, buz pisti ve helikopter pisti yer aldığı, lüks konutun altında yer alan gizli bir asansörle, Karadeniz kıyısına inilebildiği belirtiliyor.

Planlara göre, çok kalın betondan yapılan güçlendirilmiş tünellerin taze su ve hava sağladığını belirten uzmanlar, sığınakta kalan kişilerin günlerce hatta aylarca hayatta kalabileceğini söylüyor. Kompleks, muhalif lider Alexei Navalni'nin taraftarlarınca da havadan görüntülenmişti. Putin'in sarayı ve altındaki sığınağın toplam maliyetinin milyarlarca doları bulduğu belirtiliyor.

Geçtiğimiz günlerde Kremlin üzerinde bir insansız hava aracının infilak etmesinin ardından, Moskova yönetimi Ukrayna'yı Putin'e suikast girişiminde bulunmakla suçlamıştı.

Kremlin, Putin'in saldırı endişesiyle sığınakta yaşadığı ve etkinliklere dublörünü gönderdiği iddialarınıysa yalanlamıştı.