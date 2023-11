Çocuk gözüyle dünyayı çizdiler özel hediyelerle mutlu oldular

Near East Hayat, İlköğretim yaşındaki çocukları dünyada neler olup bittiği konusunda düşünmeye itmek, konuyla ilgili farkındalıklarının gelişmesine katkı vermek, dünya ile ilgili fikir geliştirmelerini bu fikirleri resim yoluyla ifade edebilmelerini sağlamak amacıyla resim yarışması düzenledi. Çocukların resim sanatına ilgilerinin artmasını sağlarken artistik yeteneklerinin gelişmesine de katkıda bulunmayı hedefleyen Near East Hayat yarışma ile Eğitim Sigortası konusunda da hem ailelerin hem çocukların bilinçlenmesine katkı koydu.

Her yıl geleneksel hale gelen resim yarışmasını bu sene Ekim ayı içinde gerçekleştiren NEH’in instagram ve facebook hesaplarından yapılan tanıtımlarla duyurulan resim yarışmasına katılım bu sene de oldukça fazla oldu. Yarışmacılar arasından jüri seçimi ile finalistler belirlendi.

06-11 yaş arası çocukların katılımı ile düzenlenen resim yarışmasında, yarışmanın ana ödülü çocuklarımızın eğitim hayatlarının yarıda kalma riskini ortadan kaldırmak amacıyla düzenlenen “Eğitim Sigortası” oldu.

Near East Bank Genel Müdürlük Merkez Binasında düzenlenen etkinliğe, yarışmada dereceye giren çocuklar ve ailelerin yanı sıra Near East Hayat Genel Müdürü Ömür Şengün ve yöneticiler de katıldı. Şengün ödül takdimi öncesinde bir konuşma yaptı.

“Bu tür yarışmalar gençlerin gelişimine katkıda bulunması, yeteneklerinin ödüllendirilmesi, düşünsel ve sanatsal faaliyet yürütmeyle sosyal farkındalıklarını geliştirmeleri açısından büyük önem arz ediyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda hem ailelerle bir araya gelmek hem de yarışmamıza katılıp dereceye giren çocuklarımıza ödüllerini bizzat takdim etmek istedik.

Çocuklarımızın eğitim hayatlarının yarıda kalma riskine karşı hazırlanan Eğitim Sigortası poliçelerini ve süpriz hediyelerini onlara şahsen vermekten büyük mutluluk duydum. Ayrıca yarışmamıza ilginin yüksek olması, ailelerin ve okulların çocuklarımızı sanata teşvik etmeleri çok kıymetli. İlgideki artış bizi bu yarışmanın her sene farklı başlık ve temalarla devam etmesi gerektiği konusunda teşvik ediyor.” dedi.

Ömür Şengün’ün konuşmasından sonra, yarışmanın birincisi Güzin Zekican’a, ikincisi Nurdan Akkuş’a; üçüncüsü Emircan Anursal’a, dördüncüsü Diana Matipova’ya ödülleri verildi. Ayrıca bu yıl üç mansiyon ödülü verilerek potansiyeli yüksek çocuklar onore edildi. Mansiyon ödüllerini kazananlar ; Özay Günsel Haskasap, Fatma Okur ve Esma Nur oldu. Yarışmanın ödülleri ilk öğretim süresi sonuna kadar 1-4 yıllık Eğitim Sigortası, sürpriz hediyeler ve resim yarışması katılım sertifikasıydı.

Törene ayrıca katılan Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Enver Haskasap görüşlerini dile getirerek;

“ Her yıl geleneneksel hale gelen ve sürdürülebilir bir sosyal sorumluluk projesine dönüşen bu resim yarışmasının; kavramların sanat yoluyla aktarılması ve bir farkındalık oluşturması açısından okul çağındaki çocuklarımıza yönelik çok anlamlı bir etkinlik olduğu kanısındayım. Ülkemizdeki tüm çocukların katılımına açık olarak düzenlenen ve her sene farklı bir tema ile gündeme gelen Near East Hayat resim yarışması ile dereceye giren tüm çocuklarımızı tebrik ediyorum. Bu resim yarışması sadece bir etkinlik değil aynı zamanda çocuklarımızın eğitim hayatını güvence altına alan Eğitim Sigortası hakkında bir bilinçlendirme çabasıdır. Ülkemiz çocuklarının eğitimini en iyi şekilde tamamlayabilmesi, başarılı ve mutlu bir eğitim hayatı olması için sürekli destekliyor, daha da etkili olacak katkılar sağlamayı hedefliyoruz.” dedi. LHA