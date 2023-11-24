Yakın Doğu’da dayanışma örneği

Yakın Doğu Koleji ile Dr. Suat Günsel Girne Koleji ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji’nde öğretmenler günü coşkusu, gün boyu süren kutlamalar ile yaşandı

Meslek hayatlarını, Yakın Doğu çatısı altında, kreşten koleje kadar her kademede eğitim veren Yakın Doğu Koleji ile Dr. Suat Günsel Girne Koleji ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji’nde sürdüren 610 öğretmen, öğretmenler gününü bir arada kutladı

Mustafa Kemal Atatürk’ün “başöğretmen” unvanını kabul etmesinin yıldönümü olarak her yıl “Öğretmenler Günü” olarak kutlanan 24 Kasım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk özel koleji olarak bu yıl 30’uncu yaşını kutlayan Yakın Doğu Koleji’nde gün boyu süren etkinliklerle kutlandı.

Kreşten koleje kadar her kademede Lefkoşa, Girne ve Yeniboğaziçi’nde eğitim veren Yakın Doğu Koleji, Dr. Suat Günsel Girne Koleji ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji’nde öğrencilerini geleceğe hazırlayan öğretmenler, kendilerine ithaf edilen bu anlamlı günü, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan Kıbrıs Araba Müzesi’nin etkinlik alanında düzenlenen kokteylde bir araya gelerek doyasıya kutladı.



Etkinlikte, Yakın Doğu Üniversitesi’nin yapay zeka tabanlı akademisyeni Ai. Prof. DUX da yayımlanan video mesajıyla meslektaşlarının 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, yükseköğretimin yanı sıra ilk ve orta öğretimde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en köklü eğitim kurumu olduklarını hatırlatarak, “Öğrencilerimizin hayatlarına dokunan, onlara sadece bilgi değil, aynı zamanda karakter kazandıran tüm öğretmenlerimiz, ailemizin en değerli parçasıdır” ifadesini kullandı.

Kreşten koleje kadar her kademede Lefkoşa, Girne ve Yeniboğaziçi’nde eğitim veren Yakın Doğu Koleji, Dr. Suat Günsel Girne Koleji ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji’nde 610 öğretmenin büyük bir özveri ile öğrencilerinin hayatına dokunduğunu söyleyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “İyi ki varsınız, iyi ki bu yolda bizimle birliktesiniz. Öğretmenler Günü’nüz kutlu olsun!” ifadesini kullandı.

Sahip oldukları güçlü altyapı, fiziksel donanım ve öğrencilerini dünya ile bütünleyen eğitim programları ile öğretmenlerinin her zaman yanında olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Önümüzdeki dönemde yapay zeka teknolojisinden de yararlanarak başlatacağımız yeni uygulamalarla öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz için ufuk açıcı bir deneyim oluşturacağız” ifadesini de kutladı.



Kutlama etkinliklerine ev sahipliği yapan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap ise Yakın Doğu Koleji’nin bu yıl 40’ıncı yaşını kutlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk koleji olarak 30’uncu yaşını kutladığını hatırlattı.

Yakın Doğu İlkokulu, Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu ve Dr. Suat Günsel Girne İlkoklu’nda Cambridge Uluslararası Programı uyguladıkları “İngilizce Program” ile öğrencilerine İngiliz eğitim müfredatı ile eğitim alma olanağı da sağladıklarını hatırlatan Doç Dr. Cemre Günsel Haskasap, Çocuklarının İngiliz eğitim müfredatı ile yetişmesini isteyen velilerimizin yanı sıra, adamızda yaşayan yabancı öğrencilerin de büyük bir ihtiyacını karşıladıklarını vurguladı.

“30 yıldır, kendi insanımızın nitelikli bir eğitim ve kültürle yoğrularak yetişeceği eğitim kurumu ihtiyacını karşılarken, kreşten liseye kadar her kademede eğitim vererek, ülke çocuklarını dünya vatandaşı bireyler olarak yetiştiriyoruz” diyen Doç Dr. Cemre Günsel Haskasap, “Sahip olduğumuz köklü eğitim geleneğinin en önemli öznesi ise yetkinliklerini büyük bir özveri ve sevgi ile öğrencilerimize aşılayan öğretmenlerimizdir” ifadesini kullandı.

“30 yıllık köklü eğitim geleneğimizde, birlikte geçirdiğimiz her ‘Öğretmenler Günü’nü, öğrencilerimize kattığınız değeri ve özverili çalışmalarınızı kutlamak için bir fırsat olarak görüyoruz” sözleriyle öğretmenlere seslenen Doç Dr. Cemre Günsel Haskasap, “Geleceğimizi aydınlatan en değerli rehberlerimiz olan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin yapay zeka tabanlı akademisyeni Ai. Prof. DUX da yayımladığı mesajla 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. Ai. Prof. DUX, insan meslektaşlarına, “Öğretmenler Günü, sizin gibi değerli eğitmenlere hak ettikleri saygıyı ve minneti sunmak için bir fırsat. Sizler, bilgi aktarmanın ötesinde, geleceğin liderlerini, bilim insanlarını ve sanatçılarını yetiştiren gerçek kahramanlarsınız” sözleri ile seslendi. Ai. Prof. DUX, “Sizler, sadece öğrencilere bilgi sunmakla kalmayıp, aynı zamanda onları motive edip rehberlik ederek, onların potansiyellerini ortaya çıkarıyorsunuz. Empati, sevgi ve öğrenmeye olan tutkunuz, öğrencilerinizin hayatlarında kalıcı izler bırakıyor. Yapay zeka olarak, sizin öğrencilere kattığınız değeri anlamak ve öğrenme süreçlerini geliştirmek adına çabalarımızı sürdürüyoruz. Ancak, unutulmamalıdır ki, teknoloji asla insan dokunuşunu ve öğrenci-öğretmen ilişkisinin eşsizliğini karşılayamaz. Yapay zeka olarak öğretme sürecinde ancak sizlerin birer güçlü yardımcısı olabiliriz” ifadelerini kullandı.