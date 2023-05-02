Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 4 Mayıs Perşembe günü “Çam Kese Böceği Sorunu Neden Çözülmüyor?” başlıklı panel düzenliyor.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) konferans salonunda yapılacak panelde, Kıbrıslı Türk uzmanlar ve sivil toplum örgütü temsilcileri yer alacak.

CTP’den verilen bilgiye göre saat 18.00’de başlayacak panelde, Kıbrıs’ın orman varlığını en az yangınlar kadar tehdit eden çam kese böceği sorunu ele alınarak çözüm önerileri üzerinde değerlendirmeler yapılacak.

Moderatörlüğünü Çevre Mühendisi Nilden Bektaş’ın yapacağı panelde, konuşmacılar ise Hasan Sarpten (Biyologlar Derneği), Ercan Poyraz (Orman Mühendisleri Odası), Şifa Dolu (Ziraat Mühendisi-Bitki Koruma), Feriha Tel (Yeşil Barış Hareketi) olacak.

Açıklamada, halkın Perşembe saat 18.00’de KTOEÖS binasında yer alacak panele tüm yurttaşların davetli olduğu belirtildi.

