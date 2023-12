“Bir Azim Hikayesi Mustafa Toros” kitabı tanıtıldı

Mustafa Toros gençlere seslendi: “Unutmasınlar; başarının en önemli şartı pes etmemek, çıkan zorluklar karşısında yılmadan sebatla hedeflerine ulaşmak için mücadele etmektir”

İş insanı Mustafa Toros’un hayatını konu alan “Bir Azim Hikayesi Mustafa Toros” adlı kitap, dün akşam Rüstem Kitabevi’nde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Yrd. Doç. Dr. Emete Toros’un kaleme aldığı kitabın satış getiri, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlandı.

Kitap tanıtım ve imza etkinliğine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte Mustafa Toros’un oğlu CTP Milletvekili Fikri Toros’un piyanosu eşliğinde, torunu Aslı Tansa Toros, dinleti sundu.

İş insanı Mustafa Toros, etkinlikte yaptığı konuşmada, 1957’de henüz 19 yaşındayken Yeşil Gazino Sokağı’nda açtığı küçük manifaturacı dükkanında çok kısıtlı bir sermaye ile hayata atıldığını belirterek bugünlere nasıl geldiğini anlattı, anılarını paylaştı.

Toros, savaşlarla, krizlerle, kaybettiklerini yeniden yaratmaya çalışmakla, mücadeleyle geçen hayatta, eşi Gonce’nin en büyük şanslarından biri olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

“Hayatım boyunca kendime hep hedefler koyarak ilerlemeyi prensip edindim. Hedeflerime ulaşmaya çalışırken tökezlediğimde de en büyük destekçim Gonce olmuştur. Hayatımın temelinde ve planlarımın merkezinde her zaman ailem yer almıştır.

Bu yüzdendir ki hayatımın kaleme alındığı kitabımın gelirinin; ailelerinden, hayallerinden koparılan meleklerimizin geride kalan ailelerinin kurduğu Şampiyon Meleklerimizi Yaşatma Derneği’ne bağışlanmasını istedim… Tarifsiz bir acı ile yaşamak zorunda bırakılan ailelerinin baş koydukları mücadelelerine ve destekledikleri anlamlı projelere küçük de olsa katkıda bulunmak, onların her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim.”

Mustafa Toros, konuşmasının sonunda gençlere “Kendilerine ne koşulda olurlarsa olsunlar her zaman hedefler koysunlar… Unutmasınlar; başarının en önemli şartı pes etmemek, çıkan zorluklar karşısında yılmadan sebatla hedeflerine ulaşmak için mücadele etmektir… Bu yüzdendir ki koydukları hedefler doğrultusunda azim ile çalışsınlar…” tavsiyelerinde bulundu.



Emete Toros



Kitabın yazarı, Mustafa Toros’un gelini Yrd. Doç. Dr. Emete Toros da konuşmasında, “Mustafa Toros’u eşim Kerem ile evlenmeden çok önce, örnek bir iş insanı ve hayırsever olarak tanıyor ve takdir ediyordum. Evlendikten sonra kendisini çok daha yakinen tanıma fırsatı bulduğumda hayranlığımın katlandığını ifade etmek isterim.” dedi.

Girişimcilik konusunun her zaman ilgisini çektiğini, “aile işletmeleri” dersini verdiği dönemde girişimcilik konusuna daha çok odaklanma fırsatı olduğunu ifade eden Emete Toros, “girişimcilik doğuştan gelen bir meziyet midir, yoksa öğrenilen bir şey midir?” sorusunun cevabının Mustafa Toros için kayıtsız şartsız birinci seçenek olduğunu söyledi.

Mustafa Toros’un “kendi işinin patronu olma” hayaliyle küçük yaşlarda hedefini belirlemiş ilham verici bir şahsiyet olduğunu kaydeden Emete Toros, kayınpederinin iş hayatındaki aşamalardan örnekler vererek “Girişimcilerin genel kabul gören özelliklerinin Mustafa Toros’u tanımladığını görebilirsiniz” dedi.

Emete Toros, Toros’un hayatı boyunca kalp kırmamaya, herkese nezaketle davranmaya ayrı bir özen gösterdiğini, hayırlı bir evlat, kardeş, abi; iyi bir eş, koruyucu kollayıcı bir baba, sevgi dolu bir büyükbaba, dayı, insani değerleri yüksek ilham verici bir şahsiyet olduğunu da ifade etti.