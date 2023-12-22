Alsancak bir çınarını daha kaybetti

Girne bölgesinin büyük yerleşim yârlerinden Alsancak bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Alsancak sakini Aykaç ailesinin çınarı Musa Aykaç bugün vefat etti.

Aykaç’ın vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Musa Aykaç’ın cenazesi yarın Alsancak Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Alsancak Kabristanlığı’na defnedildi.



