Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı koordinesinde Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi’ne (IUSARC) üye üniversitelerin arama kurtarma kulüplerine kayıtlı gençlerin katılımıyla düzenlenecek “USARGames 2023 Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları” yarın başlıyor.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın Lefkoşa’daki Metehan Eğitim Alanı’nda yer alacak oyunlar, 30 Nisan’a kadar sürecek.Oyunların açılış töreni, yarın saat 10.30’da, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ardından konuşmalar ve meşalenin yakılması ile yapılacak. Ödül töreni ve kapanış kokteyli ise, 30 Nisan Pazar saat 19.00’da düzenlenecek.KKTC’de faaliyet gösteren 13 üniversitenin arama kurtarma kulübü üyelerinin katılacağı oyunlarla, “deprem, sel gibi doğal afetlerde ve büyük kazalarda tamamen gönüllü olarak amatör bir çalışma ve profesyonel bir yaklaşımla afetlerden etkilenen kişilere en kısa sürede ulaşarak, yardım için gereken en uygun koşulları yaratarak, doğru arama kurtarma çalışmaları yapmak, yaralılara temel ilk yardım yapılmasının ardından emniyetli ortam koşullarını sağlayarak, can kaybını en aza indirmek ve arama kurtarma konularında farkındalığı artırmak” amaçlanıyor.Oyunlara, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Yakın Doğru Üniversitesi, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, Kıbrıs İlim Üniversitesi, Atatürk Öğretmen Akademisi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ve Ada Kent Üniversitesi katılacak.-Basın toplantısı düzenlendiSivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi, bugün oyunlarla ilgili basın toplantısı düzenledi.Basın toplantısında ilk önce Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tanıtım filmi gösterildi ve Sivil Savunma Teşkilatı’nın her zaman her şartta Kıbrıs Türk halkının yanında olduğu vurgulandı.-GezginUluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi Başkanı Metin Gezgin, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile birlikte düzenledikleri oyunlara pandemi nedeniyle 3 yıl ara verdiklerini ve bugünden itibaren oyunlara devam edeceklerini söyledi.Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın büyük destekleriyle düzenledikleri oyunlara bu yıl 13 üniversitenin katılacağını ifade eden Gezgin, konsey olarak eğitim, sertifika, arama kurtarma çalışmaları, seminer, çalıştaylar yapıldığını, kitle eğitimi, yönlendirmesi için çalıştıklarını, teşkilatın da her aşamada destek verdiğini kaydetti.Gezgin, büyük bir emekle düzenlenen oyunlarda eğitime yer verdiklerini ifade etti.Konseyin amacının, bilimsel teknik organizasyonları düzenlemek olduğunu ifade eden Gezgin, birlikte çalıştıkları Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’na teşekkür etti.Gezgin, deprem acısını da anımsatarak, arama kurtarma çalışmalarının önemine işaret etti.-KaracaSivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca da, başkanlık ve konseyin iş birliğinde düzenlenecek oyunların farkındalığı artırmak amacıyla yapıldığını söyledi.Pandemi nedeniyle 3 yıl zorunlu ara verdikleri oyunların, gençlerin doğal afetlerdeki potansiyel gücünü ortaya çıkardığını ifade eden Karaca, oyunlara, afet yönetimi, bilgi tecrübe paylaşımı açısından büyük önem verdiklerini kaydetti.Örnek uygulamalarla hayata geçirdikleri oyunların halkın farkındalığını artırmak amacıyla düzenlendiğini belirten Karaca, basına da, faaliyetlerinin kamuoyuna doğru aktarılması amacıyla koyduğu katkıdan ötürü teşekkür etti. Karaca, ulusal ve uluslararası faaliyetlere verdikleri önemi de vurguladı.Konuşmaların ardından oyunlarla ilgili Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan Yusuf Eker bilgi verdi.