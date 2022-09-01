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Alumni Led Steam Gençlik Kampı sona erdi

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Temmuz-Ağustos aylarında her iki toplumdan 11-13 yaş arası toplam 100 çocuğun katıldığı 5 haftalık USG Alumni Led Steam Gençlik Kampı’nın kapanış seremonisi dün akşam yapıldı

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Alumni Led Steam Gençlik Kampı sona erdi


Ara bölgedeki Ledra Palace Otel'de yer alan etkinlikte ABD'nin Lefkoşa Büyükelçisi Judith Garber de bir konuşma yaptı.



Garber konuşmasında gençlerin bilim, teknoloji, sanat, matematik, mühendislik gibi dallarda yaratıcı şekilde iş birliği yapabilme, problem çözme yeteneklerini geliştirme şansı yakaladıklarını belirtti.



Kampın düzenlenmesinde emeği geçenlere aldıkları inisiyatif ve adanmışlıkları için teşekkür eden Garber, Kıbrıs’ın bilgi temelli ekonomisine Adanın her yanından katkılarda bulunmaya hazır gençlerin yetişeceğine inancını da dile getirdi.

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