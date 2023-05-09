Ali Nesim ölümünün 9’uncu yıldönümünde anılıyor

Ülkenin usta yazarlarından Ali Nesim, ölümümün 9’uncu yıldönümünde anılacak. Ali Nesim için düzenlenecek anma töreni yarın saat 10.30’da Zeytinlik’teki kabri başında yapılacak.

Yarın saat 12.00’de ise Girne Üniversitesi’nde düzenlenecek panelde Ali Nesim’in eski öğrencileri ve dostları yazar hakkında konuşup, eserlerinden parçalar okuyacak.

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği ve Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur, yaptığı açıklamada, Ali Nesim hocanın en sevdiği yerde sonsuza dek yaşayacağını belirterek, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği’nin onun düşüncelerini, eserlerini ve Kıbrıs Türk kültürünü yaşatmak için 2016 yılından beri “Ali Nesim Edebiyat Ödüllerini” verdiğini hatırlattı.

Öznur, “Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın ilk sosyologlarından birisi olan Ali Nesim Hoca; yazınımıza farklı bir bakış getirmiştir. Yazınımı sosyoloji olarak ele alarak bu konudaki ilk kaynak eser olan ‘Kıbrıs Türk Edebiyatı’nda Sosyal Konular’ adlı eserini yayımlamıştır. Hemen hemen yayımladığı tüm eserler ve makaleler alanında bir ilk ve öncü olmuştur. Eğitim tarihinden Kıbrıs Türklerinin kimliğine, öyküden, denemeye vb. alanlarda ürettiği ürünler hala daha güncelliğini koruyarak hep aranan kaynak yayımlardır” dedi.

Ali Nesim’in sadece kitap yayımlamadığını, Kıbrıs Türk edebiyatı, sosyolojisi, kimliği, üzerine yayımladığı bilimsel makaleler ve bildirileri ile ülke yazını ve kültürünü yurt dışında tanıttığını kaydeden Öznur, şunları kaydetti:

“Unutulmadı, yüreklerimizde hep yaşıyor. Ali Nesim Hoca büyük bir donanımıyla Kıbrıs’ın büyük bir filozofuydu. Onunla ilgili o kadar çok şey yazılabilir buralara sığmaz. Ama o evine çekilmeyi sevmeyen hep insanlarla, öğrencilerle iç içe olan bir eğitimciydi. Yanlış tedavi sonucu zamansız ölümü onun üretimlerini yarım bırakmıştır. Onun öğrencileri ve dostu olarak her zaman kalbimizde olan hoca ülkemizde ilklerin yazarı olarak bilinerek belleklerde yaşayacaktır.”

Ali Nesim hakkında

1941 yılında Templos (Zeytinlik) doğdu. Ankara Üniversitesi Dil, Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü’nde okudu. İlkokul, lise öğretmenliği; Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığında Talim Terbiye Kurulu üyeliği yaptı. Devlet Tiyatroları Müdürü görevinde bulundu. Yakın Doğu Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve tiyatro yönetmeni olarak çalıştı. 1972'de Ulusal Öykü Yarışması'nda üçüncülük, Lefkoşa Türk Belediyesi'nin öykü yarışmasında mansiyon (1983), Ulusal Öykü Yarışması'nda (1983) ikinciliği yanında ulusal ve uluslararası birçok ödülü vardır. KIBATEK (Kıbrıs-Balkanlar-Avrasya Türk Edebiyatları Vakfı) kurucularındandır. Bu vakfın Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcılığı ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Yayımlanmış eserlerinden bazıları şunlardır:

1.Kıbrıs Türk Edebiyatında Sosyal Konular (1986), Araştırma

2. Batmayan Eğitim Güneşlerimiz (1987), Araştırma

3.Şahmaran (1989), Öykü

4. Kıbrıslı Türklerin Kimliği (1990), Araştırma

5. Kıbrıs Türk Gençlik Hareketi (1999), Araştırma

6-1999'da “Ah Şu Bizim Gençler” adlı oyunu yazdı ve YDÜ Tiyatro Kulübü'nde sahnelendi.

7-Kıbrıs Efsaneleri, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği, Lefkoşa,2006. (İki dilli Türkçe-İngilizce, Şevket Öznur’la birlikte) ayrıca bu eser 2012’de genişletilerek Türkçe- İngilizce- Almanca olarak tekrar basıldı.

8- Yaşamın Güzelliklerini Keşfetin, (2006), Araştırma, Gökada Yayınları, Lefkoşa.

9- Kıbrıs Türk Kültür ve Kıbrıs Efsaneler, Halkbilimi, Gökada Yayınları. Lefkoşa, 2010. (Şevket Öznur’la birlikte)

10-Templos-Zeytinlik, 2011, Araştırma.

11-Bir Zeytin Ağacının Feryadı, 2011, Şiir. İngilizce- Türkçe olarak yayımlanan kitap daha sonra İngilizce-Türkçe-Rumca ve Almanca olarak yeniden basıldı.

12-Kıbrıs’ta Namık Kemal Efsanesi Mağusa’da Bir Özgürlük Anıtı,2014, Araştırma, (Şevket Öznur’la birlikte )

Ayrıca Şevket Öznur’la birlikte Yazarlar Birliği yayını olarak “Osman Türkay- Bildiriler” adlı bir de kitap yayımladılar. Yine şiirlerinin ve öykülerinden bir kısım Azerbaycan’da kitap olarak yayımlandı.