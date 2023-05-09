'Çeviköz'ün Kıbrıs vaadi, Yunan ve Rum söylemi!'



Kıbrıs'ta garantör ülke olan Türkiye'nin adadan çekilmesi gerektiğini söyleyen CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Ünal Çeviköz'ün kritik seçimlerin öncesindeki vahim sözleri büyük tepki topladı. CHP’li Çeviköz’ün Kıbrıs’a yönelik sözlerini HABER7’ye değerlendiren İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi, Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı ve SETA Araştırmacısı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, Türkiye'nin değil Batı'nın çıkarlarının gözetildiği görüşünde birleşti. Kıbrıs davasının geçmişten bugüne uzanan önemine değinen uzmanlar, Çeviköz'ün geçmişteki söylemlerini de hatırlatarak sert ifadeler kullandı. “Kıbrıs Türkleri için artık Kıbrıs sorunu yoktur.” ifadesini kullanan Yaycı, Kıbrıs halkının 1974’ten beri barış ve güvenlik içinde yaşadığını ve kendi devletini kurduğunu hatırlattı. Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, “1829’dan beri adanın Yunanistan’a bağlanmasını isteyen Megali İdea çerçevesinde Yunan yönetiminde hükümetler değişse de bu politika değişmemiştir. Hala adanın Yunanistan’a bağlanmasını istemektedirler. Zaten konu da budur. 1952’de bizim müdahil olduğumuz, 1947’de, 1928’de adanın sürekli Yunanistan’a bağlanması için Birleşmiş Milletler’e başvuran Yunanistan’dır.” hatırlatmasını yaptı. BU SÖYLEM YUNAN SÖYLEMİ Cihat Yaycı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şimdi biz bunu ‘Kıbrıs’ta iki topluma bırakalım’ dediğimiz an, KKTC’yi resmen ‘kapatalım’ demektir bu. Onu Türk milleti asla affetmez. Bunlar Rum ve Yunan söylemleridir. Bunlar kabul edilemez şeyledir. Türkiye bunca şehit vermiştir. Kıbrıs Barış Harekatı yüzünden 1974 sonrasından itibaren Türkiye sürekli ambargo yemiştir. Doğu Akdeniz meselesi ve Kıbrıs meselesi nedeniyle hala ABD’den yaptırım uygulanmasına maruz kalmasına devam etmektedir. Türkiye bu kadar fedakarlık yaptıktan sonra Türk halkı bu kadar boğazınsan kesip canını kanını verdikten, bütün bu ambargolara karşı koyduktan sonra birisinin çıkıp ‘Biz Kıbrıs’ı terk ediyoruz. Buradan çıkıyoruz’ demesi onurlu bir Türk’e, Atatürkçü bir Türk’e yakışmaz ve sindirilemez.” ŞEHİTLERİN HAKKI BİZE HARAM OLUR Sözlerinin sertliğini artıran Yaycı, şu ifadeleri kullandı: “Türk milletinin artık ne vereceği bir karış vatan toprağı ne de verecek bir damla vatan suyu vardır. KKTC bağımsız bir devlet olarak gittikçe güçlenmektedir. En son Türk Devletler Teşkilatı’na gözlemci üye olması da çok önemli bir aşamadır. KKTC, Türkiye ile birlikte bütün Türk dünyasının denize açılan bir kapısıdır. KKTC, zengin yer altı kaynaklarına sahip Türk dünyasının Dubai’si olma durumundadır. Böyle fırsatları tutup da Yunan’ın Avrupa’nın, Amerika’nın baskısıyla veremeyiz. Bu şehitlerin hakkı bize haram olur. Türk milletinin gelecek nesillerinin bize mirası da haram olur. Biz Kıbrıs ve Mavi Vatan meselesini gelecek nesillerin bize mirası olarak görüyoruz.” Doç. Dr. Yaycı, Kıbrıs artık sadece Türkiye’nin değil bütün Türk dünyasının meselesi olduğunu ve buna karşı çıkanların Türk dünyası oluşmasına da karşı çıktığını vurguladı.