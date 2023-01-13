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Akansoy ve Kafadar’a Barış Ödülü

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Akansoy ve Kafadar’a Barış Ödülü
Hüseyin Akansoy ve Suat Kafadar’ın, “Tüm Kıbrıs Barış Konseyi” tarafından 2022 Barış Ödülü’ne layık görüldüğü bildirildi.
Güney’de yayımlanan Haravgi gazetesi, “Tüm Kıbrıs Barış Konseyi”nin barışa, eşitliğe, yasalar önünde eşit olmaya, sosyal adalete ve çevrenin korunmasına katkıda bulunanları onurlandırmak için Barış Ödülü verdiğini yazdı.
Gazete, bu yılki ödüllerin toplu infazlar sırasında hayatta kalmayı başaran Muratağa-Sandallar köyünden Hüseyin Akansoy’a, “Tohni” (Taşkent) köyünden Suat Kafadar’a ve “Palekithro” (Balıkesir) köyünden Yorgos Liasis ile Petros Supuris’e verileceğini kaydetti.
Haberde, “Tüm Dünya Barış Konseyi” Başkanı Pallab Sengupta’nın da konuşma yapacağı ödül töreninin 18 Ocak’ta, Güney Lefkoşa’daki Gazeteciler Birliği binasında, saat 19.00’da yapılacağı belirtildi.
 
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