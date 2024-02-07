60 Yaş Üstü Gündüz Aktivite Merkezi’nin ilk etkinliği 15 ve 16 Şubat’ta yapılacak

Kıbrıs Türk Emekliler Derneği ile Gelsin şirketi iş birliğinde kurulan 60 Yaş Üstü Gündüz Aktivite Merkezi’nin ilk ve ücretsiz etkinliği 15 ve 16 Şubat’ta Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Genel Merkezi’nde yapılacak.

Dernek ve şirketten yapılan ortak açıklamaya göre, “Aktif Yaşam Günleri” adlı etkinlikte, merkez ve faaliyetleri tanıtılacak.

Ayrıca fizyoterapi, müzik terapisi, kuaför, diyetisyen, psikiyatri hemşiresi gibi merkezde görev alan uzmanlar tarafından etkinlikler gerçekleştirilecek.

Etkinlik sonrasında ise katılım sertifikaları takdim edilecek.

Etkinliğe katılmak isteyenler, https://forms.gle/XMm35scKBosML4NKA linkinden kayıt formu doldurabilecek. İletişim için 0548 889 50 05 ve 0548 840 23 53 numaralı telefonlara ulaşılabilecek.

