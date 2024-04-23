Etkinlikle ilgili bilgi vermek amacıyla yarın basın toplantısı düzenlenecek

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi tarafından düzenlenen ‘’24. Geleneksel Eko Gün” 5 Mayıs Pazar günü yapılacak.Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu yazılı açıklamasında “ Büyükkonuk Geleneksel Eko Gün etkinliği Kıbrıs Adası’nın ilk ve tek, Kıbrıs kültürü üzerine düzenlenen en büyük, düzenli ve disiplinli etkinliktir” dedi.24’üncü Geleneksel Eko Gün ile ilgili bilgi vermek amacıyla yarın saat 11.30’da, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde basın toplantısı düzenlenecek.