"12. Orkide Vadisi Gözlem Yürüyüşü" pazar günü yapılıyor

Denizli-Gemikonağı Kalkındırma Derneği tarafından düzenlenen Orkide Vadisi Gözlem Yürüyüşü'nün 12'ncisi, pazar günü yapılıyor.





Dernek Başkanı M. Türkay Fotalı'nın yazılı açıklamasına göre, yürüyüş Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) girişinde saat 09.30’da başlayacak.

Bu yıl, deprem felaketinde hayatını kaybeden dernek yönetim kurulu üyesi Bahar ve Ulaş Hüsam anısına düzenlenecek yürüyüş, 6.7 km. olacak ve güzergah boyunca orkideler ile doğanın güzellikleri gözlemlenebilecek.

Katılımın ücretsiz olacağı ve katılımcılara belge verilecek yürüyüşe tüm doğa severler davetli.

