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"Tüm ödemeler aksatılmadan yapılıyor"

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"Tüm ödemeler aksatılmadan yapılıyor"

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, sorumluluklarında olan tüm ödemelerin aksatılmadan gerçekleştiğini açıkladı.

Maliye Bakanı Amcaoğlu yazılı açıklamasında, kamu giderlerinin karşılanması amacıyla 2020 yılı içerisinde 40 milyon TL, 71 milyon TL ve 88 milyon TL olmak üzere üç kez borçlanma gerçekleştirildiğini belirtti.

40 milyon TL’lik borcun 5 Haziran tarihinde ödendiğini ifade eden Amcaoğlu, “Diğer borçlanmaların vadeleri de sırasıyla 4 Aralık 2020 ve 5 Ocak 2021’dir. Vade tarihlerinde bu borçlar da ödenecektir” dedi.

Amcaoğlu, şu bilgiyi de paylaştı:

“Bakanlığımız, 2000’li yıllardan önce Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’ndan alınmış ve ödenmemiş borçlar için 31 Ekim 2019 tarihinden başlayarak sırasıyla bu tarihte 10 milyon TL, 21 Kasım 2019’da 10 milyon TL, 24 Aralık 2019’da 10 milyon TL, 4 Şubat 2019’da 10 milyon TL, 22 Mayıs 2020’de 40 milyon TL, 23 Haziran 2020’de 10 milyon TL, 17 Temmuz 2020’de 10 milyon TL, 17 Eylül 2020’de 10 milyon TL, 20 Ekim 2020’de 10 milyon TL, 21 Ekim 2020’de 110 milyon TL ve 29 Ekim 2020’de 40 milyon TL olmak üzere, toplamda 250 milyon TL’lik ödeme yapmıştır.”

Amcaoğlu, bugün Sosyal Sigorta emeklileri ile sosyal yardım alanların ödendiğini ifade ederek, cuma günü de maaş ve maaş nitelikli ödemeler ile katkıların ödeneceğini bildirdi.

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