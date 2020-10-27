"Ziya Rızkı, Kıbrıs Türk toplumunun kendi kimliği için mücadele verdi"

Özyiğit, çeşitli kademelerde görev yapmış Ziya Rızkı’nın, Kıbrıs Türk toplumunun kendi kimliği, inanç ve değerli kültürel dokusuyla bu adada eşitlikçi, adil bir düzen içinde özgürce yaşam sürmesi adına mücadele verdiğini anımsattı

Toplumcu Demokrasi Partisi(TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs Türk mücadele tarihinin simge isimlerinden, eski milletvekili, belediye başkanı, spor adamı Ziya Rızkı’nın ölümü vesilesiyle düzenlenen törenlere katılarak konuşma yaptı.

TDP Basın Bürosu’na göre, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit Rızkı’nın Girne’deki büstü önünde ve kabri başında gerçekleştirilen törenlerde yaptığı konuşmada, "Eğer bu ülkede, kardeşçe, insanca, hak, eşitlik adalet, özgürlük ilkelerini yaşama geçirmek için birlikte mücadele edeceksek, onun öğretileri bizim için vazgeçilmezdir" dedi.

Özyiğit, çeşitli kademelerde görev yapmış Ziya Rızkı’nın, Kıbrıs Türk toplumunun kendi kimliği, inanç ve değerli kültürel dokusuyla bu adada eşitlikçi, adil bir düzen içinde özgürce yaşam sürmesi adına mücadele verdiğini anımsattı.

Cemal Özyiğit, Rızkı’nın bir yandan belediye başkanı kimliği ile Girne’nin her alanda daha iyiye gitmesi için uğraş verirken, diğer yandan da toplumsal kimliği ile halkın daha iyi bir düzende yaşaması adına çok ciddi uğraşlar verdiğini ifade etti.

Ziya Rızkı’nın 1981 yılında katıldığı seçimlerde de tıpkı geçtiğimiz hafta yapılan seçimlerde olduğu gibi müdahalelerin olduğunu iddia eden Özyiğit, onun yolunda giden, onun ilke ve ideallerini benimseyen Mustafa Akıncı’nın seçilmemesi için cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ne gerekiyorsa yapıldığını ileri sürdü.

Müdahalenin Kıbrıs Türk toplumunun, barış, demokrasi, özgürlük mücadelesine karşı yapılmış sayıldığını belirten Özyiğit “Sn. Rızkı’nın verdiği mücadele asla yere düşmeyecektir, bu yolda onların gösterdiği hedef doğrultusunda, Kıbrıs Türk toplumunun hak ettiği düzende kendi kültürel kimliği, inanç ve değerli ile özgürce yaşaması için her türlü mücadeleyi vermekte kararlıyız.”ifadelerini kullandı