TÜK, yemlik arpa alımlarına başlıyor

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), 2021 ürünü yemlik arpa alımlarına 24 Mayıs Pazartesi günü başlıyor.

TÜK’ten verilen bilgiye göre, yemlik arpa alımı “Akdoğan, Güzelyurt, Haspolat, Geçitkale, İskele, Kumyalı Silo ve Mağusa No 4” olmak üzere 7 şubede gerçekleştirilecek.

TÜK, 2021 ürünü tohumluk materyali arpa alımlarına ise 31 Mayıs’ta başlanacağını duyurdu.

Tohumluk evsafında arpa ürünü olan üreticilerin hasat ettikleri ürünlerinin kontrolü, 4 şubede yapıldıktan sonra Akdoğan Tohum Hazırlama Tesisi’ne yönlendirilecek.

Tohumluk merkezine yönlendirilecek üreticilere, kilo başına ödenecek nakliye primi şöyle:

“İskele bölgesi 0,04 Krş/Kg, Haspolat bölgesi 0,04 Krş/Kg, Güzelyurt bölgesi 0,06 Krş/Kg, Kumyalı bölgesi 0,06 Krş/Kg, Akdoğan bölgesi yok.”

2021 ürünü yumuşak buğday, sert buğday, tritikale ve tohumluk materyali yumuşak buğday ve tohumluk materyali tritikale alım tarihleri ve alım yapacak şubeler daha sonra çiftçilere duyurulacak.