Futbol Federasyonu seçimi mahkemelik oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF) 5 Haziran’daki olağan seçimli genel kurulunda başkan adayı olan Tekin Birinci, genel kurul öncesinde Hasan Sertoğlu’nun başkan adaylığını bugün mahkemeye taşıdı.
KTFF olağan seçimli genel kurulu öncesinde Hasan Sertoğlu’nun adaylığının tüzüğe uygun olmadığı iddiası ile Avukatı Serkan Mesutoğlu aracılığı le Yüksek İdare Mahkemesi’ne (YİM) başvuran Tekin Birinci, konuyu mahkemenin çözmesini istiyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.