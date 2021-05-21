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Futbol Federasyonu seçimi mahkemelik oldu

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Futbol Federasyonu seçimi mahkemelik oldu
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF) 5 Haziran’daki olağan seçimli genel kurulunda başkan adayı olan Tekin Birinci, genel kurul öncesinde Hasan Sertoğlu’nun başkan adaylığını bugün mahkemeye taşıdı.
KTFF olağan seçimli genel kurulu öncesinde Hasan Sertoğlu’nun adaylığının tüzüğe uygun olmadığı iddiası ile Avukatı Serkan Mesutoğlu aracılığı le Yüksek İdare Mahkemesi’ne (YİM) başvuran Tekin Birinci, konuyu mahkemenin çözmesini istiyor.
 
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