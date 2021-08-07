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Tarlada 35 kuruş, markette 10 TL!

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Marketten alınan 3 çanta domates ve 3 çanta salatalığa 191 TL ödendi!

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Tarlada 35 kuruş, markette 10 TL!
Marketlerde birçok sebze ve meyve, denetimsizlik ve hükümetlerin yıllardır bir türlü yasalaştıramadığı Hal Yasası’nın olmaması nedeniyle uçuk fiyatlara satılıyor, vatandaşlar isyan ediyor.
Bir vatandaşımız, bir markette yaptığı alışveriş sonrasında aldığı fişi bize göndererek isyanını dile getirdi. 
Vatandaşımız 3 çanta domates ve 3 çanta salatalığa 191 TL ödediğini belirterek “Hesap ortada hadi bakalım. Kara para aklamaya yasa çıkaran hükümet! Hal yasasını da bir zahmet çıkarın” diyerek şikayetini paylaştı.
Fişte görüldüğü gibi domates ve salatalığın kilosunun 10 TL’den satıldığına dikkat çeken vatandaşımız, hükümet yetkililerine söyle seslendi:
“Hal Yasasını çıkarın ki tarlada 35 kuruş olan domates market poşeti ile yarışmasın! İş yapın ki asgari ücretlinin de halini düşünesiniz gerçekten yettiniz! Bu aymazlık bu ne beceriksizlik”
 
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