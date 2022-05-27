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QUA Granite Dünya İç Mekanlar Günü'nde deneyimlerini paylaştı

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QUA Granite Dünya İç Mekanlar Günü kapsamında Akdeniz Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunları ve öğrencileri ile buluştu

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QUA Granite Dünya İç Mekanlar Günü'nde deneyimlerini paylaştı

İçmimarlar Odası Antalya Şubesi önderliğinde Akdeniz Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nün gerçekleştirmiş olduğu Mezunlar Sergisi, Qua Granite sponsorluğunda 25 Mayıs Çarşamba günü saat 16:00’da kapılarını ziyaretçilerine açtı. Dünya İç Mekanlar Günü kapsamında Antalya İçmimarlar Odası Başkanı Serkan Eşmeli, ikinci başkanı Güner Onaran, Antalya iç mimarları, Akdeniz Üniversitesi mimarlık fakültesi öğretim üyeleri, fakülte öğrencileri, yapı firmaları ve temsilcileri bir araya geldi. İç mimarlık meslek kapsamını ve bu mesleğin değerlerinin vurgulandığı bu etkinlikle üniversitelerin bu alanda eğitim programları ve kapsamı aktarıldı, karşılıklı söyleşiler gerçekleşti.
Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Zuhal Kaynakcı Elinç, QUA Granite gibi özel markanın sunacağı yarışma, etkinlik, sunumların bu mesleğe değer katacağını, QUA Granite tarafından gerçekleştirilecek olan tüm yarışma, etkinlik, fabrika ziyareti gibi geleceğe yönelik tüm çalışmaları Akdeniz Üniversitesi adına özel olarak beklediklerini belirterek sözlerine şöyle sonlandırdı: “Benzer bir çalışmanın tekrar yapılarak, tarihi normların, bölgesel renklerin harmonik yapısıyla QUA Granite’in değerlendirmek isteyeceği tasarımlara aday olmak ve sunulacak fırsatları değerlendirmek isteriz.”

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Etiketler; #Qua Granite
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