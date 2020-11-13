"Piyasada umutsuzluk ve güvensizlik hâkim"

Ticaret Odası, siyasi kriz ve hükümetsizliğin alınması gereken tedbirlerin gecikmesine, piyasada umutsuzluk ve güvensizliğin hâkim olmasına, sonuç olarak ekonomik ve sosyal sorunların büyümesine neden olduğuna dikkat çekti

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) hükümeti kurmakla görevlendirilen UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’in temaslarını yakından takip ettiğini ve hükümet kurma faaliyetlerinin gerekli ciddiyetle sürdürülmemesinden endişe duyduğunu bildirdi.

KTTO’dan yapılan yazılı açıklamada, siyasi kriz ve hükümetsizliğin alınması gereken tedbirlerin gecikmesine, piyasada umutsuzluk ve güvensizliğin hâkim olmasına, sonuç olarak ekonomik ve sosyal sorunların büyümesine neden olduğu kaydedildi.

KTTO açıklamasında şunlara yer verildi:

“Halkımızın içinden geçtiği zorluklar, hepimizin işini ve aşını tehdit etmekte; işletmelerimizi iflasa, ailelerimizi açlığa sürüklemektedir.

Partilerimizin, hükümet kurma çalışmalarına katkı koyarak yeni hükümetin yapması gerekenler üzerinde yoğunlaşmaları; Covid-19 salgını ile ekonomik sorunlara karşı yapılabilecekler üzerinde çalışmalarının toplumsal çıkarlarımızın bir gereği olduğunu düşünmekteyiz.

Siyasi partilerimiz, içinden geçmekte olduğumuz zor koşulları dikkate alarak, ülkeyi hükümetsiz bırakmamak, tam tersine belli başlı sorunların üzerine ciddiyet ve kararlılıkla gidecek yeni bir hükümet oluşturmak konusunda iş birliği yapmak zorundadırlar.

Halkımızın çeşitli fedakarlıkla destek vermekte olduğu siyasi partilerimiz, hükümet etme sorumluluğunu yerine getirmek için özlü bir şekilde tartışmalı ve salgın dönemine özgü bir program üzerinde anlaşabilmelidirler.

Partilerimizi, kendi aralarındaki sorunları bir kenara bırakarak KKTC’nin daha fazla hükümetsiz kalmaması için sorumlu davranışlar içinde olmaya çağırır, bu zor günlerde halkın yanında olmalarını talep ederiz.”