Near East Bank Kuzey Kıbrıs genelinde ATM’lerini yaygınlaştırıyor

Near East Bank, dijital dönüşüm yolculuğunda gerçekleştirdikleri teknoloji yatırımlarıyla müşterilerine kolay kullanabilecekleri, işlemlerini saniyeler içinde yaparak hayatlarını kesintisiz bir biçimde sürdürecekleri bir bankacılık deneyimi yaşatmak için çalışmalarını istikrarlı bir biçimde sürdürüyor.Hayatımızın her alanına her geçen gün daha fazla giren teknoloji , bankacılık sektöründe de büyük önem taşıyor ve müşterilerin artık değişen dünyada bankacılık işlemlerini zaman ve mekân sınırı olmadan hızlı ve kolay bir şekilde yapabilmesine olanak sağlıyor.Bankacılık kanallarının kullanımının işlem ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterdiği bilinci ile Near East Bank tüm şubeleri, dijital ve mobil bankacılığı ve ATM kullanımlarını geliştirerek müşterilerin değişen ihtiyaçlarına göre hizmetlerini sunmaya devam ediyor.İşlem hacmi açısından en yoğun alternatif kanal olan ATM'leri de her geçen gün yeni lokasyonlarda hizmete koyma hedefi ile yola devam eden Near East Bank, para çekme, kredi kartı borcu ödeme, para yatırma, nakit avans-taksitli nakit avans gibi nakit işlemleriyle beraber; havaleden, Döviz Alım-Satım'a , EFT'den kurum fatura ödemelerine kadar birçok işlemin şubeye gitmeden yapılabildiği ATM'leri Kuzey Kıbrıs genelinde en ulaşılabilir noktalarda konumlandırarak müşterilerine yaklaştırıyor.Bu hedef doğrultusunda ATM'lerine bir yenisini daha ekleyerek Alayköy, Zet Karting önünde 56'ncı ATM'sini hizmete sunan Near East Bank, böylece ATM sayısını 56'ya yükselterek, ülkemizde toplam 157 noktada bulunan CardPlus ATM'lerinin sayısını da 158'e yükseltmiş ve toplam CardPlus ATM'lerinin %35'ini de Near East Bank olarak hizmete sunmuş oldu.Near East Bank ATM'leri için kurumsal web sitesi üzerinden www.neareastbank.com/tr/sube-ve-atmler linkinden veya mobil bankacılık üzerinden en yakın ATM'yi bulmak olanaklı.