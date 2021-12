Near East Bank ada genelinde ATM sayısını 57 ye çıkardı

Near East Bank, işlem hacmi açısından en yoğun alternatif kanal olan ATM’leri her geçen gün yeni lokasyonlarda hizmete koyma hedefi ile yoluna devam ediyor. Para çekme, kredi kartı borcu ödeme, para yatırma, nakit avans-taksitli nakit avans işlemlerinin şubeye gitmeden yapılabildiği ATM'leri Kuzey Kıbrıs genelinde en ulaşılabilir noktalarda konumlandırarak müşterilerine yaklaştırıyor.

Bu hedef doğrultusunda ATM’lerine bir yenisini daha ekleyerek Girne’nin merkezinde yer alan Dorona Hotel’de 57’nci ATM’sini hizmete sundu. Böylece ATM sayısını 57’ye yükselterek, ülkemizde toplam 186 noktada bulunan CardPlus ATM’lerinin sayısını da 187’e yükseltmiş oldu.

2022 hedefleri ile Kuzey Kıbrıs genelinde yaygın ATM ağı ile hizmetlerine devam edeceklerini belirten Near East Bank Grup Müdürü Timuçin Samancıoğlu; “ Her geçen gün yeni geliştirmeler ile bankacılık hizmetlerimizin kesintisiz hizmet vermesine yönelik bir çok çalışma yapıyoruz. 2020’den bugüne özellikle pandemi nedeni ile değişen yeni düzende, müşterilerin ve çalışanlarının sağlığını en önde tutarak bankacılık işlemlerinin birbiri ile iletişimde olduğu bir bankacılık dünyası kurmayı hedefledik. Bu hedefle, kişisel teması en aza indirgeyerek internet bankacılığı, mobil bankacılık, ATM ve Kiosk gibi alternatif dağıtım kanallarından işlem yapmalarına imkan sağlıyoruz. Bu kanallarımızdan ATM’leri de her geçen gün yeni lokasyonlarda açma planlarımız da aynı hızda devam ediyor. 2021’e 150 adetle girdiğimiz ATM sayımız bugün 187’e ulaştı. 2022 içinde yeni lokasyonlarda ATM açma planlarımız devam edecek.” dedi.

Samancıoğlu ayrıca, 2022 yılı ile birlikte dijitalleşme hedefi ile dijital bankacılık alanındaki önderliklerini pekiştirmeye devam ederek, geleceğin bankası olma yolunda olduklarının altının çizdi. Ve şunları dile getirdi;

“Pandemi ile birlikte tüm dünyada iş dünyasında önemli değişlikler yaşandı. Bunlardan en önemlisi teknolojinin, kesintisiz iş sürekliliğinde ne denli önemli olduğuydu. Bunu bizzat dijital bankacılıkta attığımız büyük adımlarla gördük ve yaşıyoruz. Müşterilerimizi her türlü işlem ve ihtiyaçları için mobil ve online kanallarımıza yönlendirdik, ATM ve Kiosk sayılarını arttırak tüm ülkede pandemi kurallarına uygun olarak temastan uzak işlem yapabilmelerine olanak sunduk ve sunmaya da devam ediyoruz.

Adanın her bölgesinde Kiosk sayılarının artmasıyla kredi kartı veya nakit ile fatura ödemelerini yapabilmelerini yaygınlaştıracağız. Near East Technology yazılım ekibi ile geliştirdiğimiz önemli bir projemiz olan Neon online ödeme platformu sayesinde hem bireysel hem kurumsal kullanıcılara büyük kolaylık sunmuş olacağız.

Bu nedenle 2022 yılı bizim için önemli bir yıl olacak, dijital bankacılık vizyonuna sahip bir banka olarak, teknolojiye yaptığımız yatırımların bankamız hizmetlerine katacağı artı değerli sonuçlarını alacağız. Teknoloji şirketimiz Near East Technology ile sürekli iş geliştirmeleri yaparak vizyonumuzu bu yönde sürdürüyoruz.” dedi.

Bankacılık kanallarının kullanımının işlem ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterdiği bilinci ile Near East Bank tüm şubeleri, dijital ve mobil bankacılığı ve ATM kullanımlarını geliştirerek müşterilerin değişen ihtiyaçlarına göre hizmetlerini sürdürüyor. Lha