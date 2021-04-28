Hür-İş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, iktidarın İş Yasası’nın 30.maddesinde yapmak istediği değişiklikle, çalışanların toplu sözleşme hakkını elinden almak istediğini savunarak, “Çalışanların toplu sözleşme hakkını elinden almak isteyen bu yasayı asla kabul etmeyiz. Modern kölelik sistemi kurmak istiyorlar." dedi

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), İş Yasası’nın 30.maddesinde yapılmak istenen değişikliğin sendikal yaşam için büyük tehlike olduğu uyarısında bulundu.

Hür-İş Federasyonuna bağlı Kamu-İş, Büro-İş, Memur-Sen, Bay-Sen, DAÜ Per-Sen, Bass Sendikası, Din Gör-Sen ve Bel-Sen adına yazılı açıklama yapan Hür-İş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, iktidarın İş Yasası’nın 30.maddesinde yapmak istediği değişiklikle, çalışanların toplu sözleşme hakkını elinden almak istediğini savundu.

Serdaroğlu, “Çalışanların toplu sözleşme hakkını elinden almak isteyen bu yasayı asla kabul etmeyiz. Modern kölelik sistemi kurmak istiyorlar. Hür-İş Federasyonu olarak getirilmek istenen yasaya karşı tüm sendikaların ortak mücadele başlatması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Yasanın sendikal yaşamla ilgili çok büyük bir tehlike olduğuna vurgu yapan Serdaroğlu, yasada yapılan değişiklikle toplu iş sözleşmelerinin ortadan kalkacağını ve toplu iş sözleşmelerindeki kazanılmış hakların geriye götürüleceğini öne sürdü.

“EMEKÇİYİ UCUZ ÇALIŞTIRILABİLMEK İÇİN İŞ YASALARINI DEĞİŞTİRMEK İSTİYORLAR”

Yasayla asıl hedefin emek sömürüsü olduğunu ifade eden Serdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz emek dünyasının sömürülmesini önlemek için, toplu iş sözleşmelerinin özel sektörde de yaygınlaşması için mücadele ederken böyle bir yasayla karşı karşıya kaldık. Şu anda kurulan azınlık hükümeti emek sömürüsünü hedef aldığını, imzaladığı mali protokol ile bize gösterdi. Azınlık hükümeti topluma fayda getirecek yasaları getireceği yerde, alım gücünü düşürmenin peşine düştü. İş hayatında emekçiyi ucuz çalıştırılabilmek için iş yasalarını değiştirmek istiyorlar.”

“KIDEM TAZMİNATI DA TEHLİKEDE”

Yasanın Meclis’e geldiğini ifade eden Serdaroğlu, sendikaların birlik içerisinde bir mücadele başlatması gerektiğine inanç belirterek, Yasa işyerlerinde örgütlü olan tüm sendikaları yakından ilgilendiriyor. Federasyona bağlı başkanlığını yaptığım Kamu-İş’in yürürlükte olan yasalara göre kazandığı kıdem tazminatı davasını bile ortadan kaldırmaya yönelik bir taleple karşı karşıyayız. Yapılmak istenen değişiklikle yargı kararlarını dahi değersizleştirmeye çalışıyorlar” ifadelerine yer verdi.

“KKTC’Yİ SEVİYORUZ, SAHİP ÇIKIYORUZ”

Sendikal yaşamın zayıflatılmaya çalışıldığını savunan ve bu yasayı asla kabul edemeyeceklerini kaydeden Serdaroğlu, Hükümeti “aklını başına almaya” çağırdı.

“Bizim derdimiz siyaset değil. Bizim derdimiz emek mücadelesidir” diyen Serdaroğlu, Hür-iş’in KKTC’yi seven ve devlete sahip çıkan bir sendika olduğunu belirterek, “Devletimizin çalışma barışı içinde sağlam bir zeminde büyümesi için mücadele ediyoruz. Bunu herkes böyle bilsin” dedi.

“KAZANILMIŞ BÜTÜN HAKLAR KAYBEDİLİYOR”

İş Yasası’nın 30. Maddesinde yapılmak istenen değişikle çalışanların toplu sözleşme hakkının elinden alınmak istendiğini öne süren Serdaroğlu, şunları kaydetti:

“Toplu iş sözleşmelerini garanti altına alan mevcut yasaya göre, yenisi imzalanıncaya kadar eski toplu iş sözleşmesi devam ediyor. Getirilmek istenen yasayla hükümet bir yıl boyunca toplu iş sözleşmesini imzalamazsa eski sözleşme de ortadan kalkıyor. Yani kazanılmış bütün haklar kaybediliyor. Oysa Türkiye’de de yenisi imzalanıncaya kadar eski toplu iş sözleşmesi devam ediyor.

Hükümetin getirmek istediği değişiklikle toplu iş sözleşmesinin müzakere süresi de kısıtlanıyor. İşçi ve işverenden bir ay içinde toplu sözleşmeyi imzalaması isteniyor. Oysa uyuşmazlık ve hakem kurulu da ele alındığında bu süre için en az 65 gün gerekiyor.

Kamu-İş’in kazandığı kıdem tazminatı davasının temelini de 30. Madde oluşturuyor. Hükümet davayı istinafa götürmüştü. Şimdi bu maddede yapılmak istenen değişiklikle İstinaf’da davanın bozulması hedefleniyor.”