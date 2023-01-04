Meclis’te 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşülüyor

Ombudsman bütçesi Meclis’ten geçti

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, 11 milyon 535 bin TL’lik Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) görüşüldü.

Konuşmaların ardından bütçe oybirliğiyle geçti

-Barçın

İlk konuşmayı CTP Milletvekili Devrim Barçın yaptı.

Barcın, hukuk devleti noktasında Ombudsmanın görevinin önemli olduğunu söyleyerek, bütçeye bakıldığında yüzde 80’inin personel gideri olduğunu belirtti.

Barçın, hizmet binası kiralama giderinde yüzde 133 artış öngörüldüğünü söyleyerek, bir daire alınacak paranın kiralama gideri olarak verildiğini belirtti.

Kira giderlerinin dövize endekslenmesi noktasında ciddi bir sıkıntı bulunduğunu söyleyen Barçın, hükümetin döviz üzerinden bina kiralamayı daraltacak adımlar atması gerektiğini kaydetti.

Barçın, şu anda yeni ombudsman atanmasının ardından 6 aylık raporun sitede bulunmadığını, bu konuyu takipte olduklarını ifade etti.

Ombudsmanı proaktif bir yönetim izlenerek toplumdaki güvenin zedelenmesinin önüne geçilmesi ve başvuruların sonuçlandırılması gerektiğini kaydetti.

