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Meclis bütçe görüşmeleri için toplandı

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Meclis bütçe görüşmeleri için toplandı
Meclis Genel Kurulu’nda 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmelerine  bugün devam ediliyor. Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında 11.00’de toplanan Genel Kurul’da bugün 143 milyon 205 bin 100 TL’lik Cumhurbaşkanlığı, 146 milyon 794 bin 50 TL’lik Cumhuriyet Meclisi, 467 milyon 10 TL’lik Başbakanlık, 523 milyon 581 bin TL’lik Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.
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