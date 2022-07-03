banner762
banner815
Aydilge Güzelyurt’u salladı
Aydilge Güzelyurt’u salladı
24 0
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nden 416’ncı sergi
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nden 416’ncı sergi
11 0
 
Yoldan çıktı takla attı
Yoldan çıktı takla attı
112 0
2022 Plaj Voleybolu Liglerinde heyecan tam gaz
2022 Plaj Voleybolu Liglerinde heyecan tam gaz
19 0
Girne Üniversitesi’nde “İkinci Bahar” sergisi
Girne Üniversitesi’nde “İkinci Bahar” sergisi
16 0
NATO Zirvesi’nden Putin’i kızdıracak fotoğraflar
NATO Zirvesi’nden Putin’i kızdıracak fotoğraflar
17 0
Buse Akdeniz Oyunları’nda yarışacak
Buse Akdeniz Oyunları’nda yarışacak
34 0
banner797
banner854

Kyanit Parke Bims üretimi ile binalarda verimliliği artırıyor

banner476

banner825
Kyanit Parke Bims üretimi ile binalarda verimliliği artırıyor
Kyanit Parke, inşaat ve yapı sektöründeki gelişmeleri ve pazarda ortaya çıkan yeni talepleri yakından takip ederek güçlü kurumsal yapısı ve sermayesi ile sektörün öncü firmalarından biri olmayı sürdürüyor.
 
İnşaat sektörüne tamamen kendi üretimi olan; beton parke, bordür, beton blok, bims blok ve alt yapı ürünleri olmak üzere toplamda 29 farklı yapı malzemesini, renk seçenekleriyle 72 çeşit ürünle sağlayan Kyanit Parke, 6 çeşit Bims Grubu ürün ile de temel inşaat yapı malzemesi üretimi gerçekleştiriyor. 
Çevre Dostu Bims Bloklar
Bimsvolkanik bir kayaç olanpomza(ponza)ile üretilir, çok gözenekli bir yapıya sahip olması nedeniyle hafiftir ve doğal gözenekleri sayesinde çok iyi ısı ve ses yalıtımı sağlar.
Erime sıcaklığı yüksek olan Bims, eridiğinde de çevreye zararlı herhangi bir gaz çıkartmaz ve yangına karşı etkin koruma sağlar. 
Bims’in en önemli özelliklerinden birisi de hafifliği sayesinde bina ağırlıkları üzerindeki olumlu etkisidir. Özgül ağırlığı 0,6-0,7 kg/dm³ olan Bims, diğer yapı ürünlerine göre daha hafif olduğundan bina temeline binen yükü azaltmaktadır. 

Yüksek elastikiyet özelliği nedeniyle depreme dayanıklı

Bims, gevrek bir malzeme olan tuğlaya kıyasla, yüksek elastikiyete sahip olduğundan Bims’ten üretilen yapı elemanları diğer yapı elemanlarına göre daha fazla mukavemete sahiptir. Betona göre 6 kat daha esnek olduğu için kırılma ve çatlamalar minimum seviyede olur ve darbeleri absorbe etme özelliği vardır. Ayrıca,bünyesinde yüksek miktarda su buharı bulundurabildiğinden rutubete engel olan Bims, gözenekli yapısı sayesinde doğal havalandırma yaparak, nefes alan, koku yapmayan sağlıklı mekanlar oluşturur. 
Kyanit Parke, Değirmenlik’teki üretim tesislerinde hammadde olarak pomzadan yararlanarak 4 farklı ölçüde Bims blok ve 2 farklı ölçüde asmolen üretmekte ve tüketicilerin kullanımına sunmaktadır. 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.