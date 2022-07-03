Kyanit Parke Bims üretimi ile binalarda verimliliği artırıyor

Kyanit Parke, inşaat ve yapı sektöründeki gelişmeleri ve pazarda ortaya çıkan yeni talepleri yakından takip ederek güçlü kurumsal yapısı ve sermayesi ile sektörün öncü firmalarından biri olmayı sürdürüyor.



İnşaat sektörüne tamamen kendi üretimi olan; beton parke, bordür, beton blok, bims blok ve alt yapı ürünleri olmak üzere toplamda 29 farklı yapı malzemesini, renk seçenekleriyle 72 çeşit ürünle sağlayan Kyanit Parke, 6 çeşit Bims Grubu ürün ile de temel inşaat yapı malzemesi üretimi gerçekleştiriyor.

Çevre Dostu Bims Bloklar

Bimsvolkanik bir kayaç olanpomza(ponza)ile üretilir, çok gözenekli bir yapıya sahip olması nedeniyle hafiftir ve doğal gözenekleri sayesinde çok iyi ısı ve ses yalıtımı sağlar.

Erime sıcaklığı yüksek olan Bims, eridiğinde de çevreye zararlı herhangi bir gaz çıkartmaz ve yangına karşı etkin koruma sağlar.

Bims’in en önemli özelliklerinden birisi de hafifliği sayesinde bina ağırlıkları üzerindeki olumlu etkisidir. Özgül ağırlığı 0,6-0,7 kg/dm³ olan Bims, diğer yapı ürünlerine göre daha hafif olduğundan bina temeline binen yükü azaltmaktadır. Yüksek elastikiyet özelliği nedeniyle depreme dayanıklı Bims, gevrek bir malzeme olan tuğlaya kıyasla, yüksek elastikiyete sahip olduğundan Bims’ten üretilen yapı elemanları diğer yapı elemanlarına göre daha fazla mukavemete sahiptir. Betona göre 6 kat daha esnek olduğu için kırılma ve çatlamalar minimum seviyede olur ve darbeleri absorbe etme özelliği vardır. Ayrıca,bünyesinde yüksek miktarda su buharı bulundurabildiğinden rutubete engel olan Bims, gözenekli yapısı sayesinde doğal havalandırma yaparak, nefes alan, koku yapmayan sağlıklı mekanlar oluşturur.

Kyanit Parke, Değirmenlik’teki üretim tesislerinde hammadde olarak pomzadan yararlanarak 4 farklı ölçüde Bims blok ve 2 farklı ölçüde asmolen üretmekte ve tüketicilerin kullanımına sunmaktadır.

