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KKTurkcell müşterileri, elektronik cihaz alımlarında Creditwest Bank “Cihaz Kredisi”nden yararlanabiliyor

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KKTurkcell müşterileri, elektronik cihaz alımlarında Creditwest Bank “Cihaz Kredisi”nden yararlanabiliyor
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Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterileri, Turkcell İletişim Merkezi ve Yetkili Turkcell  Satış Noktaları’ndaki her türlü elektronik cihaz ve elektronik aksesuar alımlarında Creditwest Bank’tan 24 aya kadar vadeli uygun faizli “Cihaz Kredisi”nden yararlanabiliyor. İlgili iş birliği anlaşmasına Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer ve  Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir imza koydu.
 
Bu iş birliği sayesinde Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterileri, Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Turkcell Ev İnterneti Lifecell Digital bayi veya satış noktalarındaki elektronik cihazları almak için  24 ay (maksimum) vadeli 50.000 TL’ye kadar ‘Cihaz Kredisi’ başvurusunda bulunabilecekler.

 
KÜÇÜKÖZDEMİR: MÜŞTERİLERİMİZE FARKLI HİZMETLER SUNUYORUZ
 
Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, konu ile ilgili yaptığı açıklamada her iki firmanın ekiplerine teşekkür ederek, yoğun bir çalışmanın ürünü olarak başlayan bu iş birliğinin hayırlı olmasını diledi. Küçüközdemir, artık Kuzey Kıbrıs Turkcell’lilerin her türlü  elektronik cihaz ve elektronik aksesuarı almak için Turkcell İletişim Merkezi ve Yetkili Turkcell Satış Noktaları’nda kolaylıkla cihaz kredisi başvurusu yapabileceklerini müjdeleyerek, müşterilerine farklı hizmetler sunduklarını vurguladı.
 
MAZHER ZAHEER: KUZEY KIBRIS TURKCELL İLE ORTAKLIĞIMIZ SÜRECEK
 
Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Creditwest Bank’ın Kuzey Kıbrıs Turkcell ile uzun yıllardır teknoloji ortaklığı yaptığını ve bugüne kadar bir çok başarılı projeye imza attıklarını belirtti. Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, ‘Bankacılık ve GSM sektörünün lider kuruluşları olan Creditwest Bank ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in bu iş birliği için gereken cesareti gösterdiğini’ ifade ederek kurum olarak Kuzey Kıbrıs  Turkcell ile daha büyük projelere ortak olmaya niyetli olduklarını da ekledi.
 

Etiketler; #Kuzey Kıbrıs Turkcell #Creditwest Bank #“Cihaz Kredisi”
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