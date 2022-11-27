Kırsal kalkınma ihtiyaç analizi bölge toplantıları başlıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Türkiye Cumhuriyeti (TC) arasında imzalanan 2022 İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında tarım, turizm, sanayi ve girişimcilik alanlarında hibe programları açıklandı. Bu kapsamda 2 Aralık'ta son bulacak ön başvuru sürecinin devam ettiği bildirildi. Yapılan açıklamada, salgın sonrası içinde bulunulan ekonomik koşullar değerlendirildiğinde bu desteklerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin büyümesi için değer taşıdığı ifade edildi.

Küresel ve bölgesel gıda arz güvenliğinin önemine vurgu yapılıren, bu anlamda, Kıbrıs Türk çiftçi ve hayvancısının doğru politikalarla desteklenmesinin büyük önem arz etttiği kaydedildi.

Açıklanan hibe programlarının yanında, Kıbrıs Türk çiftçi ve hayvancısının ihtiyaçlarının doğru tespiti için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile iş birliği içerisinde bölge toplantıları planlandığı ifade edidi. Toplantıların ilkinin 29 Kasım Salı günü Güzelyurt’ta, Atatürk Kültür Merkezi’nde ve saat 10:00’da yapılacağı duyuruldu. Toplantılarda mevcut hibe programları hakkında bilgilendirmenin yanı sıra üreticilerinin ihtiyaçlarına yönelik anket çalışması da yapılacak.

“Kırsal Kalkınma İhtiyaç Analizi Köy Toplantıları” toplamda 11 bölgede gerçekleştirilecek. Her bölge için önceden duyuru yapılacak.