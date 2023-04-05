İŞAD: "Ülkede elektrik konusunda yaşananlar bir 'kepazelik'"

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD), ülkede elektrik konusunda yaşananların halkın yaşam kalitesini elinden alan bir “kepazelik” olduğunu kaydetti ve “Başta sendikalar olmak üzere sorumluluğu bulunan herkese yazıklar olsun” dedi.

Tarafları aklıselime davet eden İŞAD, Kıbrıs Türkü'ne yakışır bir demokrasi anlayışı içerisinde tarafların bir arada çalışmasını önemsediklerini belirtti.

İŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü yazılı açıklamasında, pandemi ve dövizin yükselmesiyle iyice kan kaybeden ekonomik yapının Türkiye’de yaşanan depremin ardından dibe vurduğuna dikkat çekti ve “Siyasilerin bütçe denkleştirmesi için kaynak aradığı bir süreçte reva görülen bu durum hangi vicdan ile açıklanabilir?” diye sordu.

“Evinde yaşlı ve hastası olan, oksijene bağımlı yaşam mücadelesi veren insanların ölümü gerçekleştiği taktirde sorumlu olan kişiler gece yastığa baş koyduklarında rahat uyuyabilecek midir? Siparişlerini yetiştiremeyip cezaya düşen esnafın veya malı bozulup atmak zorunda kalan esnafın zararını kim ödeyecek. Sınav haftasında sınava çalışamayacak çocukların kaderleriyle oynamak bu kadar ucuz mudur?” diyen Mamülcü, bir insanın kendi ülkesine bile bile bunları nasıl yapabildiğini akıllarının almadığını kaydetti.

Bazı muhalif siyasetçilerin ise bu durumdan rant çıkarmaya çalışmasının vahim olduğunu belirten Mamülcü,

“Anlamakta zorlandığımız şey ise toplum olarak nasıl bu hale geldiğimizdir. Oysa daha babalarımızın dedelerimizin döneminde Rum’a karşı varoluş mücadelesi veren bu toplumun, herkesin bildiği ve hoşgörü beslediği bir toplumdan ne zamandan beri körler sağırlar durumuna geldiğimizdir. Övündüğümüz demokrasimiz bu mudur? Devleti yönetenler karar alma süreçlerinde ilgili kurumları neden dinleme nezaketi göstermez?" ifadelerini kulllandı.

Halka mal olmayacak hiçbir eylemin kuru gürültüden öteye gidemeyeceğini ve toplumun hep beraber zarar göreceğini kaydeden Mamülcü, “Yaşanan bu sıkıntıyla beraber zor durumda olan esnafın emeğinin çöp olmaması gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz. Bu duruma sebep verenlerin halktan özür dilemeleri gerektiğine inanıyor, takdiri Kıbrıs Türk halkına bırakıyoruz” dedi.

