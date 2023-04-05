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Hafta sonu yağış bekleniyor

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Hafta sonu yağış bekleniyor
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Havanın 6-12 Nisan tarihleri arasında genellikle serin ve nemli, yağış beklenen hafta sonu ise soğuk ve nemli olması bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre, hava, periyot içerisinde genellikle parçalı bulutlu geçecek. Cumartesi, pazar ve pazartesi günleri yağış bekleniyor.
Hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 23-26 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, periyodun ilk günleri güney ve batı, diğer günlerde kuzey ve doğu yönlerden yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, perşembe günü fırtınamsı esecek
 
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