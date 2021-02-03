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İş adamları 200 bin aşı için harekete geçti

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İş adamları 200 bin aşı için harekete geçti
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İş insanı, eski Ticaret Odası Başkanı Günay Çerkez, Türkiye’den gelecek aşıları beklersek ikinci dozda Ağustos ayını bulacağımıza dikkati çekerek “aşıları kendimiz alalım” çağrısı yaptı ve bir çok işadamımız olduğunu, kendisinin 100 Bin TL vermeye hazır olduğunu ifade etmesinin ardından sosyal medyada iş insanları arasında hareketlenme başladı

Kaan Kaner , sosyal medyada iş adamlarına çağrı yapılan bir gönderinin altına ”50 Bin USD de Kaner hazır” yazdı

Ayrıca İş adamı Mustafa Bulutoğluları da aşıya ulaşmak için kampanya çağrısı yaptı. Bin aşı parası benden diyen Bulutoğluları, iş dünyasının 200 bin aşı bütçesini sağlayabileceğine inanç belirtti, “Destek verecekleri görelim” dedi.

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