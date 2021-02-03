Kayseri'de gol var kazanan yok

Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile Aytemiz Alanyaspor 1-1 berabere kaldı

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Özgür Ertem, Osman Gökhan Bilir

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Uğur Demirok, Sapunaru, Aziz Eraltay, Kvrzic, Campanharo (Dk. 65 Attamah), Lennon (Dk. 80 Paz), Muhar, Avramovski (Dk. 80 Ramazan Civelek), Pedro Henrique (Dk. 42 İlhan Parlak), Maglica (Dk. 65 Luckassen)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Moubandje, Caulker, Tzavellas, Fatih Aksoy (Dk. 77 Juanfran), Siopis (Dk. 60 Salih Uçan), Berkan İsmail Kutlu, Umut Güneş, Kadzior (Dk. 60 Efecan Karaca), Babacar (Dk. 46 Davidson), Mustafa Pektemek (Dk. 60 Bareiro)

Goller: Dk. 54 Maglica (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 79 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)



Süper Lig’in 23. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Hes Kablo Kayserispor'un golü 54. dakikada Maglica atarken, Aytemiz Alanyapspor'un golünü ise 79. dakikada Tzavellas kaydetti.

Hes Kablo Kayserispor'da maçın 77. dakikada Sapunaru kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Kayserispor 23, ligde 2 maçlık galibiyetinden ardından sahadan beraberlik ile olan ayrılan Aytemiz Alanyaspor ise 38 puana yükseldi.



