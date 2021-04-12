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Hellim ile ilgili nihai karar bugün verilecek

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Hellim ile ilgili nihai karar bugün verilecek
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Hellimin Menşe Korumalı Ürün olarak tescili ve Yeşil Hat Tüzüğünde düzenleme bugün Avrupa Komisyonunda karara bağlanacak.

Kıbrıs Türk Sanayi Odasından verilen bilgiye göre, Komisyonerler bugün 11:00’de toplanacak. Toplantıda, Hellimin menşesi korumalı ürün olarak tescili ve Hellimin Yeşil Hat Tüzüğü altında ihracını mümkün kılacak önergeler hakkına nihai bir karar alınması bekleniyor.

Her iki düzenlemenin onaylanması durumunda, düzenlemeler Ekim 2021’de hayata geçirilecek.

Hellimin tescili, ilk olarak 29 Mart 2021’de Avrupa Komisyonu'nun Coğrafi İsim Belirleme Ajansı ve Gıda Güvenlik ve Standartlarını Oluşturan Daimi Komitesi tarafından onaylanmıştı.

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