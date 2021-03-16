banner583
banner590
Ünüvar: Hayat kırıcı bir ralli gibidir
Ünüvar: Hayat kırıcı bir ralli gibidir
26 0
Limasol'da Covid-19'u hiçe sayan karnaval
Limasol'da Covid-19'u hiçe sayan karnaval
32 0
 
Rallinin ilk birincisi Mazhar Ünüvar
Rallinin ilk birincisi Mazhar Ünüvar
77 0
Fenerbahçe evinde kayıp
Fenerbahçe evinde kayıp
13 0
44 0
Bu zihniyetle her yer çöplük olur
Bu zihniyetle her yer çöplük olur
41 0
Dağçamurcular, çamura kavuşacak
Dağçamurcular, çamura kavuşacak
22 0
banner529
banner570

Hellim için AB Kalite Komitesi’nde oylama yapılacak

banner476

Hellim için AB Kalite Komitesi’nde oylama yapılacak

Hellimin “Menşe İsmi Korumalı Ürün”(P.O.P) olarak AB nezdinde patentinin alınması çerçevesinde, 26 Mart’ta AB Kalite Komitesi’nde hellim için oylama yapılacağı belirtildi.

Avrupa Komisyonu yetkilisi Miriam Garcia Ferrer, gazetecilere yönelik günlük bilgilendirme çerçevesinde Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı’nın sorusu üzerine, hellim konusunda 26 Mart tarihinde AB Kalite Komitesi’nde bir oylamanın yapılacağını söyledi.

Ferrer açıklamasında “halloumi / hellimin Menşe İsmi Korumalı Ürün olarak tesciline ilişkin Kıbrıs ortak algısı da dahil olmak üzere 2015 yılından beri bu konuyu inceliyoruz” ifadesini de kullandı.

Özellikle ortaya konulan tüm itirazları dikkatlice incelediklerini kaydeden Ferrer, Komisyon’un, şu anda önerisini üye ülkelerle paylaşma konumunda olduğunu ve 26 Mart’ta oylama sürecini başlattığını da kaydetti. 

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.