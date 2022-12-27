Hayvancılar kuraklığa karşı önlem alınmasını talep etti

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, kuraklığa karşı kriz masası kurulması ve ek bütçe oluşturulması gerektiğini belirtti.

Yazılı açıklama yapan Naimoğulları, hayvancılık sektörünün sıkıntılı bir yıla girmek üzere olduğunu belirterek, “Ne yazık ki birçok bölgede ot dahi bitmemiş ve çimlenen ekinler de artık sıkıntılı bir duruma girmiştir” ifadelerini kullandı.

Kuraklığa işaret eden Naimoğulları, hükümet ve Tarım Bakanlığı’nın hayvancı ve çiftçiler için alınması gereken önlemleri Bakanlar Kurulu’nda görüşüp acil kararlar alması gerektiğini söyledi.

Naimoğulları, “Birkaç ay sonra ülke hayvancısının balyası ve samanı kalmayacak. Hemen önlem alınmazsa 1-2 ay içerisinde birçok hayvancı hayvanlarını satarak kasaplara teslim olacak. 1-2 ay içerisinde dengesiz beslenmeden ve açlıktan birçok hayvan telef olacak. Şuanda bile birçok hayvancımız iç piyasada çok yüksek fiyatlara dahi balya ve saman bulamamaktadır” dedi.

Yetkililere 2023 yılına girmeden önlem almaya başlama çağrısında bulunan Naimoğulları, şunları kaydetti:

“Çiğ süt fiyatlarını iyileştiriniz. Ülke hayvancısının kaba ot ve saman ihtiyacını karşılamak için destek kalemleri oluşturunuz.

Hayvancımıza yem destekleri verebilmek için bütçe imkânlarınızı hazırlayıp, çalışmalara başlayınız. Küçükbaş hayvancıyı meraya dahi çıkarabilecek durumda değiliz. Ot dahi bitmedi. Bitenlerde kurudu. Acilen yem desteği verilmesi gerekir. Uyuyarak veya saklanarak sorunlara çözüm bulamazsınız. Çok geç olmadan gerekli girişimleri yapınız. Su imkânlarının nasıl değerlendirilebileceği konusunda planlama oluşturunuz”

