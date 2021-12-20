Hayvancılar Birliği'nden, hayvancılara canlı hayvan taban satış fiyatı tavsiyesi

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, tavsiye niteliğinde canlı hayvan taban satış fiyatlarını açıkladı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, tavsiye edilen fiyatlarla ilgili açıklamasında, kuzunun 47 TL/kg, oğlağın 44 TL/kg, besli koyun ve keçinin 30 TL/kg, ineğin 25 TL/kg, düvenin 30 TL/kg ve tosunun 35 TL/kg’dan satılmasını önerdi.

Bir yılıdır canlı hayvan fiyatlarına tek kuruş artış dahi yapılmadığını kaydeden Naimoğulları, “Ayakta kalabilmek ve belki bir süre daha işini sürdürebilmek adına Hayvancılar Birliği ve Yönetim Kurulumuz bir yıldır tek kuruş zam yapmadığı hayvan fiyatlarında tavsiye ve taban fiyat açıklama kararı almıştır. Tavsiye edilen fiyatlara üreticilerimizin mutlak suretle uymaları tavsiye edilmekte ve gerekmektedir” dedi.

Türk Lirası’nın sürekli değer kaybının üreticinin üretmiş olduğu çiğ süt ve canlı hayvan fiyatını sıfırladığını, üreticinin de artan maliyetler karşısında erdiğini belirten Naimoğulları, çiğ süt fiyatlarına yapılan artışların, yem fiyatlarının inanılmaz artışları karşısında sıfırlandığını kaydetti.

Hükümetin sorunlara “saatlik çözüm” üretebildiğini kaydeden Naimoğulları, “Bu süreç üreticinin geçmişini, tüm yatırımlarını ve geleceğini bitirme sürecidir” dedi.

ÜRÜNLERİN DÖVİZE ENDEKSLENMESİ İÇİN MÜCADELE

Naimoğulları, “Tüm girdileri döviz olan hayvancılık sektörünün ürettiği ürünleri de dövize endekslenmesi için mücadele ederken, diğer yandan çiftliklerde bulunan fazla kasaplık hayvanların yurt dışına gitmesi için görüşmeler yapmaktadır” şeklinde devam etti.