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Güney Kıbrıs’a ilk zeytinyağı ihracatı yapıldı

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Güney Kıbrıs’a ilk zeytinyağı ihracatı yapıldı
Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın (KTSO) yıllardır hakkı olan için verdiği haksızlık mücadelesi zaferle sonuçlandı. Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında olmasına rağmen işlenmiş gıda ihracatına sürekli tarife dışı engel çıkarılmasının önüne bugün geçilerek ilk kez Güney’e zeytinyağı satışı gerçekleşti.
120 şişe 750 ml ambalajında zeytinyağı Metehan Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’a gönderildi. Ayrıca, macun, reçel ve pekmez gibi 6 adet pilot ürün de numune olarak Güney Kıbrıs’a yollandı.
Bu tarihi adımla, diğer işlenmiş ve katma değeri yüksek gıda ürünlerimizin de Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında ihraç yolu açılacak.
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