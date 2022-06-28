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"Herkes yaptıkları ve yapamadıklarından sorumludur"

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"Herkes yaptıkları ve yapamadıklarından sorumludur"

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, hükümetin bir koalisyon hükümeti olduğunu kaydederek, “herkes yaptıkları ve yapamadıklarından sorumludur. Halka da aynı derecede hesap vermek zorundadır” dedi.

Arıklı, BRT’de yayınlanan "Haber Kritik" programına katılarak gündemi değerlendirdi. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun yaz tatili boyunca olağanüstü toplanarak, kaybedilen vakti gidermeye çalışacaklarını ifade eden Arıklı, “Zamanı hoyratça kullandık. Verimli bir dönem geçiremedik, bunu telafi etmek elzemdir” dedi.

Arıklı, yerel seçimler konusunda yaptığı açıklamada, Ad-hoc komitenin gerekli kararı üreteceğini, 1-2 hafta içinde belediye sayısının da belli olacağını ve 27 Kasım’da seçimin yapılacağını kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, bakanlığının çalışmalarının "çok iyi gittiğini" kaydederek, "20 Temmuz’da güzel bir sürpriz olabileceğini" paylaştı.

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