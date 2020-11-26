Göz gözü görmüyor hep pus…

Dün küresel mali piyasalar göreceli olarak sakin bir günü geride bıraktı. Bugün ABD’de başlayacak olan Şükran Günü tatilinin uzatmalı haftasonu etkisi ile işlem hacmi de yavaşladı.

Aşının yarattığı iyimserlikle, Şükran Günü nedeniyle tahminlerin üzerimde bir uçak trafiği yaşanmasının da etkisi ile havayolu şirketleri son günlerde primli seyrederken, petrole olan talebin de artması ile enerji hisseleri piyasaları yukarıya sürüklüyor.

Portföyümüzde bulunan Shell ve Lufthansa hisseleri son 3-4 haftalık zaman diliminde %50’den fazla prim yaptı. Yavaş yavaş yönümüzü aşı ve aşı ile ilgili yan sektörlere çevirmeye başladık.

Son 2 haftalık zaman dilimini, dalga boyu yüksek işlemlere sahne olarak tamamlayan Türk mali piyasaları, dün yurtdışına paralel sakin bir seyir izledi.

Son haftalarda başlayan değişim ve atılan adımların, daha basit bir anlatımla ekilen tohumların yeşermesi için bir zamana ihtiyaç olduğu aşikar. Lakin, ekonomi cephesinde atılan adımların, finansal istikrar sağlamak için tek başına yeterli olmayacağı görüşü de kuvvet kazanıyor.

USDTRY kuru dün gün boyunca 7,9-8,0 bandında gitti geldi. Yurtdışı borsalarda aşı iyimserliği ile devam eden yukarı yönlü seyre, son günleri tatsız geçiren BIST100 endeksi, dün sınırlı da olsa eşlik etti. CDS risk primi ise 395 baz puanda kaldı.

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Eme Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:Dolar endeksi, son 4 aydır 92-94 bandında sıkıştı. 92 seviyesinin altında olası bir aylık kapanış, dolarda farklı bir senaryoyu gündeme taşıyabilir.Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni