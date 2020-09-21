Gold Morning – Gram altın zincirleri kırdı

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
- Günaydın. Flaş bir haber ile bültenimizi açalım. ABD ile Çin arasında devam eden hegemonya savaşının teknoloji bacağındaki gelişmeler malumunuz. Dünyanın en çok talep gören sosyal medya uygulaması Çin’li TikTok’a karşı ABD’nin güvenlik zaafiyeti nedeniyle açtığı savaş dün akşam farklı bir noktaya yürüdü: Tiktok’un ABD operasyonlarını, Oracle-Walmart şirketleri yürütecek. Satışa Trump uygunluk verirken, Çin’in de onayının beklendiğini okuyoruz.
- Yeni gün başlangıcında, Tiktok haberlerine rağmen, Asya piyasalarında görünüm pek de hoş değil. HSBC ve Standart Chartered’in Hong Kong’da işlem gören hisseleri, sert bir şekilde değer kaybediyor. Medyaya yansıyan raporlara (haberlere) göre, 1999-2017 yılları arasında 2 trilyon dolar büyüklüğünde kara para ile ilişkili işleme aracılık edildiği iddia ediliyor.
- İngiltere Merkez Bankası, negatif faizin nasıl uygulanacağı konusunda regülatörlerle temasa geçeceğini belirtirken, banka tarihinde ilk kez faizi negatif bölgeye düşürebileceğine ilişkin en açık sinyalini de vermiş oldu. Brexit konusunda bir ticaret anlaşmasına varamaması durumunda, negatif faiz uygulmaya alınabilir. Geçen haftayı İngiltere hisse senedi piyasaları ciddi yükseliş ile tamamlarken, GBP/USD paritesi ise dip seviyelerden alıcı bulması ardından 1,29’lu seviyelerde yatay bir seyir izledi. Sterlin’de pozisyonumuz yok.
- Benzer bir şekilde, FED toplantısı ardından dalgalanan EUR/USD paritesi, Perşembe günü 1,1740 ile son bir ayın en düşük seviyesine geriledikten sonra yeni haftayı 1,1870 seviyesine yükselerek karşıladı. Bu hafta açıklanacak PMI verileri, yön belirleyici olabilir. Teknik anlamda, aşağıda 50 günlük ortalamaların geçtiği 1,1750 ile yukarda 1,20 seviyesi şimdilik oyun alanının çizgilerini temsil ediyor. Geçildiği yöne hareket ivme kazanabilir. Her yükselişi, dolar almak için fırsat olarak okuyacağız.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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