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Güneyde vakalarda dikey artış ürkütüyor

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Güneyde vakalarda dikey artış ürkütüyor

Rum devlet mekanizmasının, yeni tip koronavirüs vakalarında son dönemde yaşanan dikey artış ve özellikle hafta sonunda özellikle Larnaka kazasında virüsün zincirleme bulaşması nedeniyle alarma geçtiği haber verildi.

Fileleftheros’un haberine göre, Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, geçen cumartesi günü 25 yeni vaka saptanması üzerine twitter hesabından “zincirleme enfeksiyonda ve özellikle çoklu temasta görülen artış koruma önlemlerine uyulmadığını kanıtlıyor” diyerek, prosedürlere ve mesafe kuralına uyulması çağrısı yaptı.

Rum tarafında dün yapılan 2 bin 164 testte 10 vaka daha saptandı ve böylece pandeminin başladığı günden beri saptanan vaka sayısı bin 600’e yükselti. 

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