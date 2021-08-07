Dünyanın en zengin kişisi değişti

Dünyanın en zenginleri listesinin en üst sırası el değiştirdi. Amazon’un sahibi Jeff Bezos’un uzun süredir elinde bulundurduğu Forbes dünyanın en zengin kişisi unvanı Fransız giyim markası Louis Vuitton’un sahibi Bernard Arnault’a geçti. Fransız moda devi, son 24 saatte servetine 17 milyar dolar katarak dünyanın en zengin kişisi oldu. L'Oreal’in sahibi Francoise Bettencourt Meyers ise, en zengin 10 kişi içerisinde yer alan tek kadın oldu. İşte dünyanın en zengin 10 kişisi ve servetleri...
BERNARD ARNAULT: 198.8 MİLYAR DOLAR
LOUİS VUİTTON MOËT HENNESSY
2 - JEFF BEZOS: 193.3 MİLYAR DOLAR
AMAZON - BLUE ORİGİN'S
3- ELON MUSK: 182.1 MİLYAR DOLAR
TESLA - SPACEX
4- BİLL GATES: 132.1 MİLYAR DOLAR
MİCROSOFT
5- MARK ZUCKERBERG: 130.8 MİLYAR DOLARFACEBOOK (WHATSAPP, INSTAGRAM)
6- LARRY PAGE: 116.4 MİLYAR DOLAR
7- LARRY ELLİSON: 116.3 MİLYAR DOLAR
ORACLE
8- SERGEY BRİN: 112.6 MİLYAR DOLARGOOGLE
9- WARREN BUFFETT: 103.7 MİLYAR DOLAR
BERKSHİRE HATHAWAY
10- FRANCOİSE BETTENCOURT MEYERS: 93 MİLYAR DOLAR
L'OREAL