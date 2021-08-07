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Dünyanın en zengin kişisi değişti

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Dünyanın en zenginleri listesinin en üst sırası el değiştirdi. Amazon’un sahibi Jeff Bezos’un uzun süredir elinde bulundurduğu Forbes dünyanın en zengin kişisi unvanı Fransız giyim markası Louis Vuitton’un sahibi Bernard Arnault’a geçti

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Dünyanın en zengin kişisi değişti

Dünyanın en zenginleri listesinin en üst sırası el değiştirdi. Amazon’un sahibi Jeff Bezos’un uzun süredir elinde bulundurduğu Forbes dünyanın en zengin kişisi unvanı Fransız giyim markası Louis Vuitton’un sahibi Bernard Arnault’a geçti. Fransız moda devi, son 24 saatte servetine 17 milyar dolar katarak dünyanın en zengin kişisi oldu. L'Oreal’in sahibi Francoise Bettencourt Meyers ise, en zengin 10 kişi içerisinde yer alan tek kadın oldu. İşte dünyanın en zengin 10 kişisi ve servetleri...

BERNARD ARNAULT: 198.8 MİLYAR DOLAR

LOUİS VUİTTON MOËT HENNESSY


Dünyanın en zengin kişisi değişti: İşte en zengin 10 kişi - 2

2 - JEFF BEZOS: 193.3 MİLYAR DOLAR

AMAZON - BLUE ORİGİN'S


Dünyanın en zengin kişisi değişti: İşte en zengin 10 kişi - 3

3- ELON MUSK: 182.1 MİLYAR DOLAR

TESLA - SPACEX


Dünyanın en zengin kişisi değişti: İşte en zengin 10 kişi - 4

4- BİLL GATES: 132.1 MİLYAR DOLAR

MİCROSOFT


Dünyanın en zengin kişisi değişti: İşte en zengin 10 kişi - 5

5- MARK ZUCKERBERG: 130.8 MİLYAR DOLAR

FACEBOOK (WHATSAPP, INSTAGRAM)
Dünyanın en zengin kişisi değişti: İşte en zengin 10 kişi - 6

6- LARRY PAGE: 116.4 MİLYAR DOLAR

GOOGLE


Dünyanın en zengin kişisi değişti: İşte en zengin 10 kişi - 7

7- LARRY ELLİSON: 116.3 MİLYAR DOLAR

ORACLE


Dünyanın en zengin kişisi değişti: İşte en zengin 10 kişi - 8

8- SERGEY BRİN: 112.6 MİLYAR DOLAR

GOOGLE
Dünyanın en zengin kişisi değişti: İşte en zengin 10 kişi - 9

9- WARREN BUFFETT: 103.7 MİLYAR DOLAR

BERKSHİRE HATHAWAY


Dünyanın en zengin kişisi değişti: İşte en zengin 10 kişi - 10

10- FRANCOİSE BETTENCOURT MEYERS: 93 MİLYAR DOLAR

L'OREAL

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