Dünyanın en zengin kişisi değişti

Dünyanın en zenginleri listesinin en üst sırası el değiştirdi. Amazon’un sahibi Jeff Bezos’un uzun süredir elinde bulundurduğu Forbes dünyanın en zengin kişisi unvanı Fransız giyim markası Louis Vuitton’un sahibi Bernard Arnault’a geçti

Dünyanın en zenginleri listesinin en üst sırası el değiştirdi. Amazon’un sahibi Jeff Bezos’un uzun süredir elinde bulundurduğu Forbes dünyanın en zengin kişisi unvanı Fransız giyim markası Louis Vuitton’un sahibi Bernard Arnault’a geçti. Fransız moda devi, son 24 saatte servetine 17 milyar dolar katarak dünyanın en zengin kişisi oldu. L'Oreal’in sahibi Francoise Bettencourt Meyers ise, en zengin 10 kişi içerisinde yer alan tek kadın oldu. İşte dünyanın en zengin 10 kişisi ve servetleri...





BERNARD ARNAULT: 198.8 MİLYAR DOLAR

LOUİS VUİTTON MOËT HENNESSY

2 - JEFF BEZOS: 193.3 MİLYAR DOLAR

AMAZON - BLUE ORİGİN'S

3- ELON MUSK: 182.1 MİLYAR DOLAR

TESLA - SPACEX

4- BİLL GATES: 132.1 MİLYAR DOLAR

MİCROSOFT

5- MARK ZUCKERBERG: 130.8 MİLYAR DOLAR

6- LARRY PAGE: 116.4 MİLYAR DOLAR

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7- LARRY ELLİSON: 116.3 MİLYAR DOLAR

ORACLE

8- SERGEY BRİN: 112.6 MİLYAR DOLAR

9- WARREN BUFFETT: 103.7 MİLYAR DOLAR

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BERKSHİRE HATHAWAY

10- FRANCOİSE BETTENCOURT MEYERS: 93 MİLYAR DOLAR

L'OREAL