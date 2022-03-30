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Döviz ve petrol bugün yukarı hareketli

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Döviz ve petrol bugün yukarı hareketli

KKTC’de serbest piyasada dolar 14,72 liradan, sterlin 19,33 liradan işlem görüyor.  

Serbest piyasada saat 12.30 itibarıyla 14,63 liradan alınan dolar 14,72 liradan satılıyor. 16,30 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 16,41 lira olarak belirlendi.

Sterlin ise 19,22 liradan alınıp, 19,33 liradan satılıyor.
PETROL DA YÜKSELİŞTE
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 109,41 dolardan işlem görüyor.

Dün 114,83 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,71 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 11.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 109,41 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 106,03 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Avrupa Birliği (AB) ile ABD'nin Rusya'ya uygulanan yaptırımların etkinliğini artırmayı ve bunlardan kaçınma yollarını engellemeyi görüşmesinin arz daralması endişelerini tetiklemesi etkili oldu.

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