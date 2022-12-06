Creditwest Bank, 28. Proje Yönetimi Zirvesine katıldı

Creditwest Bank, Bilgi Sistemleri Müdürü Bora Tüccaroğlu, İş Geliştirme ve Proje Yönetimi Müdürü Ayhan Barış, Yönetmen N. Zeynep Utaş ve Uzman Çimen Güneşel’den oluşan bir ekip ile zirveye katıldı

PMI Türkiye tarafından düzenlenen 28 . Proje Yönetimi Zirvesi, ‘Sürdürülebilirlik: İnsan, Çevre ve İş’ temasıyla İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Çalışan eğitimine ve gelişimine önem veren Creditwest Bank, 28 . Proje Yönetimi Zirvesi’ne katıldı.

Creditwest Bank, Bilgi Sistemleri Müdürü Bora Tüccaroğlu, İş Geliştirme ve Proje Yönetimi Müdürü Ayhan Barış, Yönetmen N. Zeynep Utaş ve Uzman Çimen Güneşel’den oluşan bir ekip ile zirveye katıldı.

Zirvenin ana teması sürdürülebilirik olurken; Dr.Hüseyin Güler, Celal Bilgin, Raphael Ani, Dilara Koçak, Ongun Tan, Dalibor Ninkovic, Yakup Aydilek, Gaye Sarıoğlu, Serhat Toptancı, Tolga Bare, Kerem Yazıcı ve Muhammet Ayal konuşmacı olarak zirvede yer aldı.

Dolu dolu gerçekleşen etkinlik boyunca innovasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik temalı birçok sunum ve etkinlik gerçekleştirildi. PMI Türkiye yıl içinde yapmış olduğu kendi etkinliklerini paylaşırken ayni zamanda proje yönetimi displinin gelişimini, yeni yayınlanan Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu PMBOK 7 kitabının Türkçe versiyonunun tanıtımı da yapıldı.

Profesyonel gelişim ve iş hayatına odaklı içerikler yanında, çevrenin ve doğanın; gıdanın, suyun sürdürülebilirliği, iklim değişikli ile ilgili ve beslenme tarzımız ile ilgili sunumlar da gerçekleşti.

Zirvede, çok farklı iş kollarını bir araya toplayan Proje Yönetimi displinin yeni sertifikasyonu olan PMI-CP İnşaat Profesyonelleri sertifikasının tanıtımı yapıldı.

Etkinliğin finalinde de Tolga Bare, Türkçe’nin kullanımı, yaygınlığı ve zenginliği ile ilgili ders nitelikli bir sunum yer aldı.

