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Brent petrolün varil fiyatı $78,39 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $78,39 dolar
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Güne $78,35 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:05 itibarıyla %0,05 artışla $78,29'dan işlem görüyor. Dün en düşük $76,98, en yüksek $78,64 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $78,25 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 04.05.2023 tarihinde $71,50 ile son bir ayın en düşük, 26.04.2023 tarihinde ise $81,60 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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