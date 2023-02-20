Beş imalatçı firma Dubai Gıda Fuarı'na katıldı

Kuzey Kıbrıs’tan 4’ü süt ürünleri olmak üzere 5 imalatçı Dubai’de gıda fuarına katıldı.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası'ndan (KTSO) verilen bilgiye göre, Dubai Gulfood Gıda Fuarı’na

Kuzey Kıbrıs imalatçıları KTTO çatısı altında 16’ncı kez fuara katılıyor. Bugün ziyarete açılan fuar 24 Şubat’ta sona erecek.

Fuara katılım organizasyonluğunu ve koordinatörlüğünü KTSO Dış İlişkileri Birimi’nden Gizem Alışkan ve Feriha Biren’in yaptığı kaydedilen açıklamada, Fuarda Sanayi Dairesi Müdürü Elmas Kavunoğlu’nun da görev yapacağı, Abu Dabi Temsilcisi Buket Kop’un da bugün Kuzey Kıbrıs tezgahlarını ziyaret ettiği kaydedildi.

KTSO çatısı ve North Cyprus markası altında Arden Gıda, Avunduk Süt Ürünleri, Altındemir İthalat İhracat Ltd. (Defne Helva), Gülgün Süt Ürünleri ve Paksüt Süt Ürünleri Ltd. katıldı.