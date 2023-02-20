Gaziveren bir çınarını daha kaybetti

Güzelyurt bölgesi köylerinden Gaziveren sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Gaziveren köyünün sevilen simalarından olan Mehmet Timer hayatını kaybetti.

Timer’in cenazesi bugün kılınan öğle namazına müteakip Gaziveren Mezarlığı’na defnedildi.

