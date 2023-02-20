banner913
banner885
TC Milli Savunma Bakanı Akar
TC Milli Savunma Bakanı Akar "depremden sonra asker kışladan geç çıkarıldı" iddiasına yanıt verdi:
12 0
“Kıbrıslılar Türk işgalinden kurtulmaya layıktır”
“Kıbrıslılar Türk işgalinden kurtulmaya layıktır”
10 0
 
Büyük göç tehlikesi
Büyük göç tehlikesi
6 0
KKTC’den Türkiye’ye ilaç yardımı
KKTC’den Türkiye’ye ilaç yardımı
13 0
“Adil bir ceza çıkmazsa konu AİHM’e taşınmalı”
“Adil bir ceza çıkmazsa konu AİHM’e taşınmalı”
6 0
Deprem enkazlarının nereye döküleceği belli oldu...
Deprem enkazlarının nereye döküleceği belli oldu...
41 0
MTA diri fay haritası yenilendi: Evimin altından fay hattı geçiyor mu?
MTA diri fay haritası yenilendi: Evimin altından fay hattı geçiyor mu?
22 0
banner915

Gaziveren bir çınarını daha kaybetti

banner476

banner825
Gaziveren bir çınarını daha kaybetti
Güzelyurt bölgesi köylerinden Gaziveren sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Gaziveren köyünün sevilen simalarından olan Mehmet Timer hayatını kaybetti.
Timer’in cenazesi bugün kılınan öğle namazına müteakip Gaziveren Mezarlığı’na defnedildi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.